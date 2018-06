Teenager drukner i sø under leg

I kådhed skubbede en ven en ung mand i en sø på Fyn. Men den unge mand kunne ikke svømme og druknede.

En gruppe unges sammenkomst ved Davinde Sø sydøst for Odense endte fredag aften tragisk, da en 19-årig mand druknede i søen.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Ulykken skete, da en ven til den 19-årige på et tidspunkt skubbede ham i vandet fra en bro. Ingen af kammeraterne vidste tilsyneladende, at han ikke kunne svømme.

Det er uvist, hvor længe den unge mand lå i vandet, før det gik op for vennerne, at der var noget galt og slog alarm.

Det lykkedes de unge at få ham bjærget i land. Men trods ihærdige forsøg lykkedes det ikke ambulancefolkene eller ambulancelægen at genoplive manden, der studerede i Odense.

Fyns Politi understreger i pressemeddelelsen, at der ikke var tale om et sidste skoledag-arrangement, og at ingen af de involverede var påvirket af spiritus.

De pårørende er underrettet om ulykken.

/ritzau/