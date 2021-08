Kriminel familie anklages for at gå på rov hos 20 ældre

Ingen i Danmark kunne i foråret 2020 undgå at høre om håndsprit og mundbind. Opmærksomheden blev også vakt i de kriminelle miljøer, som udnyttede situationen.

Derfor blev der i april og maj ringet på hos ældre borgere i Holbæk, Roskilde, Ringsted, Charlottenlund, Hellerup og andre steder.

Nogle gange fik borgerne en person iført hvid kittel og mundbind at se. Det var hjemmeplejen eller kommunen, lød beskeden fra de uventede gæster, som også havde flasker med sprit med.

På den måde blev 20 ældre ofre for indbrudstyveri eller røveri, hævder anklagemyndigheden i en sag, som er indledt mandag ved Retten i Glostrup.

Fem af ofrene er senere afgået ved døden og kan derfor ikke vidne i retten, oplyser anklagerne fra Københavns Vestegns Politi, da de introducerer nævninger og dommere for sagen, som først ventes afgjort i slutningen af september.

På anklagebænken sidder en kvinde og tre mænd fra Levakovic-familien, som gennem årene har fået masser af omtale for kriminalitet som for eksempel tricktyverier.

De nægter sig skyldige i næsten samtlige de lovovertrædelser, som anklageskriftet beretter om.

Under afhøringen nikker den 43-årige kvinde i retning af de tre tiltalte mænd og fortæller, at de er hendes nevøer.

På hendes iPhone har politiet fundet et foto, som via Messenger blev sendt til kvindens ældste søn.

På billedet ses hendes mindste barn på tre år siddende på en seng. Han ser lidt betuttet ud og kigger på de pengesedler, han holder i hånden. Rundt om ham ligger masser af femhundredekronesedler. Kontanterne dækker hans krop og ben og en stor del af sengen.

Fotoet blev sendt sidst på aftenen 18. april. Tidligere samme dag havde en 91-årig kvinde i Brøndby mistet 80.000 kroner i kontanter. Iført handsker og mundbind hævdede en gæst at være fra hjemmeplejen, og at hun var kommet for at spritte af. Men det endte med et røveri, mener anklagemyndigheden.

- Jeg kan godt huske det der billede. Det er mit barn, siger den 43-årige under afhøringen.

Hun tilføjer, at hun ikke ved, hvem der tog billedet.

- Men pengene kan jeg godt svare på. Dem havde jeg lånt, lyder forklaringen. Långiveren var brorens hustru. Og pengene skulle bruges som indskud til en ny lejelejlighed, lyder det.

Det er ikke første gang, at hendes mindste barn er blevet fotograferet i et hav af pengesedler, oplyser hun.

- Jeg synes, det er lidt blæret at tage sådan et billede, siger den 43-årige.

Hvis de fire kendes skyldige, vil de blive mødt med krav om en skærpet straf, fordi mange af lovovertrædelserne blev begået i forbindelse med coronapandemien.

I 16 tilfælde af indbrudstyveri og røveri er den særlige corona-bestemmelse i straffeloven nævnt i anklageskriftet.

Desuden skal nævningetinget også afgøre, om to af mændene skal udvises af Danmark.

/ritzau/