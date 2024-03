Kriminel konflikt i Holbæk forlænger visitationszone

Midt- og Vestsjællands Politi forlænger en visitationszone i Holbæk med yderligere 14 dage.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Der har været en visitationszone i området siden 1. februar. Den blev oprettet i kølvandet på en skudepisode i kvarteret Apotekerhaven.

Her blev en mand ramt af skud, som blev affyret igennem et vindue ind i hans lejlighed. Manden var ikke umiddelbart i livsfare.

Peter Buhl, som er chefpolitiinspektør, udtaler i pressemeddelelsen, at man ser et behov for en meget synlig tilstedeværelse. Det skyldes en konflikt mellem to grupperinger.

- Vi fortsætter vores tryk på de to grupperinger og gør brug af visitationer, når vi træffer personer med tilknytning hertil for at forebygge og undgå sammenstød imellem dem, siger han i meddelelsen.

Næste gang, visitationszonen efter planen står til at udløbe, er 11. april klokken 20.

Dermed vil der have været en visitationszone i over to måneder.

Det fremgår af et uddybende notat om baggrunden, at politiet mener, at der er en konflikt mellem to grupperinger, som har tilknytning til to boligområder i Holbæk.

I en visitationszone kan politiet i en begrænset periode stikprøvevis lave kropsvisitationer samt undersøge tøj og andre genstande og køretøjer.

/ritzau/