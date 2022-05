Kriminel snød sig ud af kaos i Afghanistan

En 24-årig afghansk mand erkender, at han overtrådte et indrejseforbud, da han blev evakueret fra Kabul.

En ung afghansk mand med flere domme bag sig havde store problemer med at få id-papirer af myndighederne i Afghanistan, da han sidste sommer blev udsendt til landet efter en udvisningsdom fra Danmark.

Det kommer frem i Københavns Byret onsdag. Her kræver anklagemyndigheden ham straffet, fordi han i august sidste år trodsede et indrejseforbud og snød sig tilbage til Danmark på et evakueringsfly fra Kabul.

Ved at benytte sig af en af sine brødres navn kom den 24-årige på den såkaldte danskerliste. Dermed blev de danske myndigheder ført bag lyset.

Han fulgte en aftale om bestemte kendetegn, da han dukkede op i den kaotiske situation i lufthavnen i Kabul, hvor Taliban var ved at erobre landets hovedstad.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han var iført noget rødt tøj og havde skrevet 11 på sin hånd. Og så kom han op i Hercules-flyet, der stod med brølende motorer, beretter han.

- Jeg var i overhængende livsfare, siger han.

Hvordan var han i fare, vil anklageren vide.

- Situationen var kaotisk. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det. Jeg var jo blevet udvist til et land, som jeg ikke havde været i før, og jeg havde ikke kendskab til religionen, og jeg havde også tatoveringer, siger han.

Manden kom til verden i en pakistansk flygtningelejr. Tre måneder gammel blev han familiesammenført med sin far i Danmark.

Men i foråret 2020 blev han udvist af Østre Landsret. En sag om skydevåben var blot den seneste af en række domme for kriminalitet. I Hjemrejsestyrelsen blev han overtalt af en fuldmægtig til en frivillig udsendelse i juni 2021.

Onsdag fortæller den fuldmægtige i retten, at udsendelsen af den 24-årige er den sidste, han har håndteret.

I Kabul blev den unge efter aftale med danske myndigheder indlogeret hos en amerikansk ngo, der havde en adresse lidt uden for Kabul.

Imidlertid ville de afghanske myndigheder ikke udstyre ham med papirer. Derfor rejste en storebror i Danmark til Kabul i juli for at hjælpe ham.

- De ville have forklaret, hvordan han overhovedet var kommet ind i landet. Han stod ikke i deres registre, forklarer broren i retsmødet.

Da Taliban rykkede frem, forlod de to brødre den amerikanske organisation. I et par dage gemte de sig i baglokalet hos en bager og holdt herfra kontakt med Udenrigsministeriet inden evakueringen 22. august.

Den 24-årige erkender sig skyldig i overtrædelse af indrejseforbuddet. Men han vil være fri for straf.

Hans rejsefælle, en anden bror samt en søster er alle sigtet for at have hjulpet ham. Det samme er en svigerinde. De fire nægter sig skyldige, oplyser anklageren.

/ritzau/