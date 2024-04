Formodede kriminelle er anholdt for besiddelse af automatvåben

Syv mænd er anholdt for at være i besiddelse af et automatvåben på Midtsjælland.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

- Det er vores opfattelse, at mændene er en del af et organiseret kriminelt miljø, hvoraf to af de anholdte har direkte forbindelse til bandemiljøet, siger vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen i meddelelsen.

Han siger også, at politiet har haft gang i en længere efterforskning.

De syv anholdte, som er mænd i alderen 19 til 40 år, skal fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Roskilde torsdag, hvor de vil blive krævet varetægtsfængslet.

I forbindelse med grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden bede om lukkede døre.

Hvis dommeren lukker dørene, vil det ikke være muligt for offentligheden at få indblik i, hvilke beviser politiet har i sagen og hvad mændene eventuelt forklarer.

Mændene blev anholdt onsdag aften, hvor NSK fik hjælp fra Midt- og Vestsjællands Politi.

I forbindelse med anholdelserne blev der beslaglagt et automatvåben med tilhørende ammunition.

Politiet skriver ikke nærmere om, hvilket våben man har beslaglagt, og hvor meget ammunition, der er fundet.

NSK skriver, at man for nuværende ikke har flere kommentarer til sagen.

/ritzau/