Kriminelle går fra smuglersmøger til cigaretfabrikker

For anden gang på et år har myndigheder afsløret fabrikker, der producerede millioner af illegale cigaretter.

I årtier har kriminelle, der ville tjene penge på de danske tobaksafgifter, smuglet cigaretter til landet, men nu er en ny trend tilsyneladende dukket op.

Tirsdag slog myndighederne til mod en illegal cigaretfabrik i Aulum mellem Holstebro og Herning.

Ved aktionen, som blev gennemført i et samarbejde mellem politiet, Skattestyrelsen og Toldstyrelsen blev der beslaglagt 25 millioner cigaretter og 13 ton forarbejdet tobak, som kunne bruges til produktion af yderligere 13 millioner cigaretter.

I marts sidste år blev en anden illegal cigaretfabrik afsløret i Vamdrup sydvest for Kolding, og 14 personer blev anholdt.

Ledende politiinspektør i National Enhed for Særlig Kriminalitet Vest Michael Kjeldgaard kan ikke huske tidligere sager med deciderede cigaretfabrikker i Danmark.

- Jeg kan ikke afvise, at der tidligere har været sådanne sager, men vi har ikke haft sager i den størrelse, siger han.

- Måske er vi nu derhenne, hvor produktionsapparatet stilles op i Danmark. Der er tale om professionelt udstyr, voldsomme mængder og store beløb, som bliver unddraget fællesskabets kasse.

I sagen fra Vamdrup blev 14 personer fra Polen og Ukraine anholdt for at fremstille 41 millioner cigaretter, som blev sendt eller skulle sendes til Storbritannien.

En 33-årig ukrainsk mand er i en tilståelsessag dømt for at have deltaget i fremstillingen af de mange cigaretter. Dommen lød på fire års fængsel, udvisning og ikke mindst en bøde på 71,3 millioner kroner.

De 13 andre venter stadig på at komme for retten.

Mens cigaretfabrikken i Vamdrup var en international affære, mener politiet, at cigaretfabrikken i Aulum er en ren dansk sag.

Politiet mener, at aftagerne af de illegale cigaretter skal findes i Danmark, og de seks anholdt, som man mener er bagmændene bag fabrikken, er alle danske statsborgere.

