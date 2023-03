Kriseramt schweizisk storbank taber yderligere værdi

De seneste dage har været en rutsjebanetur for kursen på den schweiziske storbank Credit Suisse. I løbet af fredag gik det igen nedad og kursen faldt omkring otte procent.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Dermed ser det ikke ud til, at investorerne i banken helt har fået ro i maven.

Torsdag så det ellers ud til, at der var ro omkring den schweiziske storbank, da aktien steg over 30 procent på børsen fra morgenstunden efter et stort dyk onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Da børsen lukkede torsdag var Credit Suisse steget med omkring 20 procent.

Det skete, efter at den schweiziske nationalbank onsdag aften lovede at stille likviditet til rådighed, hvis Credit Suisse skulle få brug for det.

Det er med til at inddæmme krisen, når myndighederne kommer med en redningskrans, fortæller Tine Choi Danielsen, der er chefstrateg i pensionskassen PFA.

- Men det ændrer ikke på, at Credit Suisse ikke har været en god forretning i rigtig mange år. De problemer bliver ikke løst af, at de får noget kapital, siger hun.

- At aktien fortsætter med at falde, er bare et tegn på, at det ikke har været en veldrevet forretning.

I bankens årsregnskab kom det tirsdag frem, at kunder i sidste kvartal havde forladt banken i stor stil og hevet omkring 120 milliarder dollar, cirka 847 milliarder kroner, med sig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kursfaldet onsdag accelererede tilsyneladende, efter at den største aktionær i banken, Saudi National Bank, fortalte internationale erhvervsmedier, at den ikke vil lægge flere penge i banken.

Også den amerikanske bank Silicon Valley Bank (SVB), der kollapsede fredag i sidste uge, har påvirket investorerne.

- Man skal ikke glemme, at vi er mange investorer, som kan huske finanskrisen. Når der kommer et bankkrak, som det i USA, skaber det frygt og nervøsitet, siger Tine Choi Danielsen.

- Så begynder man at lede efter andre banker, der potentielt kan komme i problemer. Og der stod Credit Suisse øverst på listen.

/ritzau/