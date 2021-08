Kristeligt Dagblad mener: Messerschmidt blev det, han selv hævdede at bekæmpe

Seks måneders betinget fængsel for dokumentfalsk og svindel med offentlige midler. Det er ganske alvorlig kriminalitet, som Dansk Folkepartis næstformand, den juristuddannede Morten Messerschmidt fredag fik dom for i byretten. Han har sagen igennem bedyret sin uskyld og ankede straks dommen til landsretten. Det betyder, at han kan blive siddende i Folketinget for Dansk Folkeparti, idet Folketinget først skal tage stilling til, om han er værdig til sit sæde der, når der er faldet endelig dom.