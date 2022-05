Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Det er uhyre positivt, at samtlige partier i Folketinget bakker op, men at kalde den nye sundhedsaftale "historisk" er falsk markedsføring

Kristeligt Dagblad mener: Sundhedsaftale er et lille fremskridt, men ikke "historisk"

Hvad er et hospital? Ja, ifølge Den danske ordbog er det en "større bygning eller bygningskompleks, hvor syge og i reglen sengeliggende personer kan opholde sig og få behandling og pleje af læger, sygeplejersker m.m.".

Tager man afsæt i ordbogens forklaring, som formentligt harmonerer ganske godt med de fleste menneskers opfattelse, kan man spørge sig selv, om ikke Folketingets partier overdriver en smule, når det af en netop indgået sundhedsaftale fremgår, at der nu skal oprettes "op til" 25 nærhospitaler. For ganske vist lægges der op til, at disse steder skal tilbyde "sygehusfunktioner, som er koblet op på det nærmeste akutsygehus som en fremskudt funktion", men sengepladser bliver dog ikke en del af tilbuddet.