Kristeligt Dagblad mener: Ukraines ortodokse kirkes brud med Moskva var tiltrængt

Patriark Kirill har kun sig selv at takke for ukrainsk løsrivelse fra Moskva-patriarkatet

Det er et vigtigt og tiltrængt skridt, som den ukrainske ortodokse kirke under Moskva-patriarkatet har taget ved at erklære sig uafhængig af præsident Vladimir Putins forlængede kirkelige arm og fordømme den russiske angrebskrig som et brud på Det Femte Bud: Du må ikke slå ihjel. Det er kun få dage siden, at den russiske patriark Kirill i en prædiken nok engang spredte sin forvrængede virkelighedsopfattelse ved at hævde, at ”Rusland har aldrig angrebet nogen og har heller ikke planer om at bekæmpe nogen”.

Det må lyde som en hån for hans ukrainske ansatte, som dagligt bliver konfronteret med krigens rædsler, når patriarken gentagne gange har hævdet, at ”ingen i Ukraine er interesseret i fred”. Som Putins gejstlige chefpropagandist har Kirill militariseret kirken og perverteret det kristne budskab, og det er fuldt ud forståeligt, hvis den ukrainske del af kirken har haft stadig sværere ved at se sine nødlidende sognebørn i øjnene.