8 stærke film om tro og tvivl til CPH:DOX

Ud af de mere end 200 dokumentarfilm som CPH:DOX præsenterer i de københavnske biografer fra den 16. til den 26. marts, har vi her samlet beskrivelser af otte stærke bud på inspirerende film om tro, tvivl, fundamentalisme, højrepopulisme, kærlighed, liv og død

Peshmerga

'Peshmerga' er en uafrystelig førstehåndsberetning fra frontlinjen i det irakiske Kurdistan. Her kæmper de kurdiske tropper, under navnet Peshmerga, en utrættelig kamp mod Daeshs (Islamisk Stats) indtrængen og hærgen i landet. 'Peshmerga' er dog noget så sjældent som en krigsdokumentar med poetisk islæt, for historien er nænsomt og eftertænksomt fortalt af den franske filosof og forfatter Bernard-Henri Lévy.

Lévy udpensler ikke krigens blodige alvor med grafiske billeder, men lader kameraet respektfuldt fortælle de menneskelige historier bag det levende helvede. 'Peshmerga' tager dig på en 1000 kilometers lang rejse langs den blodige frontlinje, og er et stærkt portræt af den stålfaste kamp mod obskurantisme og jihadisk fundamentalisme. Det er en hyldest til de mennesker, der kæmper mod ISIS ansigt til ansigt - og en film, der med garanti sidder i dit hjerte lang tid efter.



Keep Quiet

Hvad ville du gøre, hvis du var holocaustbenægter, havde stærke antisemitiske holdninger, stod foran at skulle lede Ungarns ydre højre-konservative parti - og pludselig fandt ud af, at din bedstemor var jøde, og havde været i Auschwitz? 'Keep Quiet' er en kontroversiel og øjenåbnende dokumentar, der følger Csanad Szegedi i tre af de allermest kritiske år i hans liv. Csanad Szegedi får vendt sit liv op og ned, da bedstemoderen afslører en livslang hemmelighed. Han er tvunget til at konfrontere sin levevis og overbevisninger - men kan han overhovedet det?

Stranger in Paradise

‘Stranger in Paradise’ er et kontroversielt rollespil i tre akter over et betændt emne: flygtningekrisen. Scenen er et klasseværelse, klassen er virkelige flygtninge, der håber på at få asyl. I rollen som lærer byder en skuespiller dem op til en skiftevist højrekonservativ, humanistisk og genuint 'realpolitisk' diskussion af hvorvidt de nye elever i klassen overhovedet skal regne med at finde et nyt hjem i vores del af verden.

De stramme, teatralske rammer kan dog ikke kontrollere det uforudsigelige, sociale eksperiment. Guido Hendrikx' debutfilm gennemspiller konsekvent, men klarsynet sine tre scenarier som tre variationer over et politisk dilemma, der er ved at splitte Europa ad. Men også som tre variationer hvordan Europa helt konkret håndterer de mange asylsøgende migranter og flygtninge. Et (tanke)provokerende, en debatskaber af rang, og et nyt syn på en af vor tids største kriser.

The Third Option

Ny teknologi rejser nye etiske dilemmaer. Og et af de store bliver sat på spidsen i den formbevidste, østrigske film 'The Third Option' - som oven i købet tillader sig at gøre det med en kant af knastør (selv)ironi. Hvad gør man, hvis ens fosterscanning viser, at ens barn ikke lever op til det moderne samfunds forventninger om normalitet? Et smertefuldt spørgsmål, som flere og flere er nødt til at tage stilling til. Men som også peger tilbage mod normerne selv. En kvinde og en mand indvier os nøgternt i deres egne erfaringer fra en usynlig position udenfor billedfeltets milimeterpræcise vindue til den vestlige velfærdsvirkelighed.

Den skarpt komponerede billedside kunne være signeret af Jacques Tati og Harun Farocki i fællesskab, men Thomas Fürhapter er ude et andet og menneskeligt ærinde i sin imponerende sikre, første film, der åbner med den uforglemmelige linie: 'Vi knaldede og knaldede til vi ikke kunne mere, og så blev jeg gravid ud på efteråret.'

Instruktør: Thomas Fürhapter. Spilletid: 75 min.



The Devil's Trap

25-årige Lane blev smidt ud af den fundamentalistisk kristne kult, som hans familie stadig er medlem af, da han var atten og har ikke talt med dem siden. 'The Exclusive Brethren' er en magtfuld, rig og ekstremt tillukket kult, der afviser alt - alt! - uden for sig selv som satanisk. Nu beslutter Lane sig for at opsøge dem på et roadtrip gennem fanatismens USA og Canada. En mørk og mareridtsagtig verden af neonkors, militant organiserede sekter, dødsdruk og misbrug. Og en rejse, hvor den på overfladen stærke Lane konfronterer sin fortids dæmoner. Hør ham fortælle om sin første biograftur som teenager - det er stærke sager.

Jaha's Promise

Som de fleste andre piger i Gambia blev Jaha Dukureh omskåret, da hun var helt lille. Ægteskabet blev arrangeret, da hun var 8, og som 15-årig blev hun gift med en 40-årig mand i New York. ’The Imam’s Daughter’ er en gribende fortælling om en ung piges kamp for sin egen krop, om at have modet til at konfrontere sin far, politikere og det omkringliggende samfund - og et yderst vigtigt politisk vidnesbyrd i en verden, hvor over 200 millioner kvinder lever med katastrofale konsekvenser af omskæring, som fortsat praktiseres i 30 lande. En stærk historie om en endnu stærkere ung kvinde, og én der sidder i din krop og sind langt efter, du forlader biografsalen.

The Confession

Britiske Moazzam Begg har siddet i fængsel i årevis under mistanke for terror-sympatier og at være medlem af Al-Qaeda. Han er siden blevet frikendt for alle anklager. 'The Confession' er et dybt og uhyre detaljeret interview med den tydeligt intelligente, veltalende og politisk velorienterede Begg. Men hvem er han? Det spørgsmål er det overladt til én selv at besvare, men Begg er i alle tilfælde en mand, der legemliggør den svimlende kompleksitet, som gør vestens og især USAs selvudråbte 'krig mod terror' til en hvepserede af selvmodsigelser. Det er politisk fortællekunst på højeste niveau.

Resurrecting Hassan

’Resurrecting Hassan’ følger Harting-familiens liv – en blind familie på tre i Montreal, som lever af at synge og optræde på byens metrostationer. Familien mistede deres eneste seende barn, Hassan, i en tragisk drukneulykke, og har siden da tyet til den mystiske russiske healer Grigori Grabovois lære og tro på at kunne genoplive døde, i håbet om at genoplive deres søn. ’Resurrecting Hassan’ er en udforskning af familiens sorg og tragedie – og filmen følger dem på deres vej mod frelsen.