Dårlig smag eller god humor?: Kontroversielle overskrifter florerer i påsken

I påsken kan man finde flere eksempler på overskrifter, der inddrager kristendommen. Men hvor går grænsen for, hvad man kan tillade sig at skrive?

”Carl Holsts korsfæstelse, død og genopstandelse.”



Sådan lyder overskriften på en klumme af journalist og debattør David Trads på Altingets hjemmeside i dag. Forfatterens sammenligning med Jesu korsfæstelse og opstandelse er ikke til at tage fejl af og henviser til Carl Holsts store ned- og optur.

På samme måde kunne man i går på det sjællandske bladhus Vestsjællandske Distriktsblades hjemmeside VDonline.dk læse en artikel om, hvordan man på Villa Fjordhøj i Skælskør kan genopstå efter et kurophold.

Læs også: Religiøse symboler gør reklamer effektive

”Opstanden som sig selv med meditativ yoga og mudderbad,” lyder overskriften på artiklen, der efterfølgende spørger stiller spørgsmålet:



”Påsken til minde om Jesu død og opstandelse er snart lagt bag os, men hvorfor ikke selv opstå som et nyt og bedre menneske på et kurophold med en god blanding af meditativ yoga, sund mad, spa og sauna på Villa Fjordhøj?”

Diskussionen om, hvor grænsen går for, hvad man kan skrive i sådanne sammenhænge, har igennem flere år kørt blandt flere religioner. For er det religiøse mennesker, der er nærtagende, eller skal der vises større respekt for religionen?



I sidste uge kunne man i ugeavisen.dk læse et debatindlæg med overskriften ”Stor opstandelse” af provst for Skanderborg Provsti Jacob Køhn Andersen. Med udgangspunkt i en kontroversiel sildereklame et par år tilbage med overskriften ”Undgå opstandelse i påsken”, som blev trukket tilbage, mener han, at den kristne ømskindethed skal høre op.



” Man kan vist roligt sige, at religiøs ømskindethed er blevet et modefænomen. Så snart der er optræk til uskyldige morsomheder - for nu slet ikke at nævne egentlig kritik - så lyder der et ramaskrig fra alle de krænkede,” skriver Jacob Køhn Andersen i indlægget.



Han fortsætter med at forklare meningsløsheden for kristne i at være nærtagende.



”Det kristne budskab om opstandelsen kan holde til det meste. For det modsiger skamløst alt, hvad vi kender og ved. Vi kristne, derimod, vi holder ofte til mindre end lidt af hvert. Det er derfor vi har brug for påskens budskab,” slutter Jacob Køhn Andersen indlægget af.



Har du oplevet andre eksempler på kontroversielle overskrifter, så del dem gerne i kommentarfeltet herunder.