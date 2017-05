Efter første runde af bispevalg: Nu er der kun to kandidater tilbage

Fire kandidater er reduceret til to efter første runde af bispevalget i Lolland-Falsters Stift

Det bliver enten Christina Rygaard Kristiansen eller Marianne Gaarden, der skal overtage embedet fra nuværende biskop Steen Skovsgaard, der har været biskop i stiftet siden 2005.



Poul Joachim Stender og Michael Fagerlund er altså efter første valgrunde ikke længere med i opløbet om at blive biskop i Lolland-Falsters Stift.



51-årige Christina Rygaard Kristiansen fik 146 stemmer i valgets første runde. Hun er præst i Tingsted Sogn på Falster. Hun vil blandt andet have fokus på landsognene, og mener, at kirken skal være modkultur til et samfund, der bevidstløst lægger sammen, skærer rødder over og tager livet ud af lokalområderne. Læs Kristeligt Dagblads interview med kandidaten her.



53-årige Marianne Gaarden fik 126 stemmer. Hun er teologisk konsulent i Helsingør Stift. Hun ser det som en fordel, at hun kommer med et friskt blik udefra, og hun ser et stort menneskeligt engagement i stiftet. Hun ønsker at være med til at lave kirke på en levende og relevant måde, hvor der bliver talt et sprog, som moderne mennesker forstår. Læs Kristeligt Dagblads interview med kandidaten her.



Valget bliver afgjort den 22 juni, hvor stemmerne fra anden valgrunde bliver talt op. Hvis de to kandidater får det samme antal stemmer, udnævner kirkeministeren en vinder. Den nye biskop bliver officielt bispeviet den 10. september i Maribo Domkirke.



Poul Joachim Stender fik 109 stemmer, mens Michael Fagerlund fik 41 stemmer. To stemte blankt.