Flytning af store bededag og Udkanstdanmark under pres: Læs ugens bedste kirkehistorier

Få overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge

Der er stadig tæt forbindelse mellem det tyrkiske styre i Ankara og de tyrkiske imamer udstationeret i Danmark, viser en analyse af prædikener med politisk og nationalt indhold fra tyrkiske imamer i Danmark. Læs artiklen på k.dk



En mere specifik prædiken, som blev holdt for nyligt af en imam på Nørrebro, viste sig at indeholde en slet skjult opfordring til at dræbe jøder, og det har fået Det Jødiske Samfund i Danmark til at kontakte politiet. Læs artiklen på k.dk



Der er også bekymring og anledning til debat at spore i Trossamfundsudvalgets betænkning. Høringssvar fra trossamfundene viser, at man særligt frygter, at de nye forslag vil gå ud over Den Katolske Kirke i Danmark. Læs artiklen på k.dk



Et andet sted, hvor kirken blev sat til debat, var på det nyligt overståede bispemøde. Her lød det blandt andet, at man burde afholde kirkefestivalen Himmelske Dage i København de år, hvor den ikke bliver afholdt andetsteds. Men placeringen i