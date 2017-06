Hestetelepati i kirken vækker debat

Efter foredrag om dyreclairvoyance i Gislinge Kirke er Roskilde Stift, der er kendt for sag om reinkarnation, igen havnet i en diskussion om kirkens grænser. Biskop minder sognepræst om folkekirkens bekendelsesgrundlag

Med et fokuseret blik kigger dyretelepatøren Ditte Young på et billede af den afdøde hest Niño. Selvom hun fysisk befinder sig i Gislinge Kirke, forsvinder hun nu ind i en lukket verden, hvor tanker, følelser og beskeder fra hesten strømmer ind i hendes sind. Foran over 100 tilskuere fortæller Ditte Young efterfølgende, at Niño, da han var i live, følte sig forvirret omkring sit ejerskab, og at han derfor havde det svært. Men også at han var en snakkesalig hest, der var frisk og nysgerrig på livet.



Ovenstående scenarie udspillede sig i torsdags i Gislinge Kirke i Nordvestsjælland under Roskilde Stift, da dyretelepatøren Ditte Young holdt foredrag med indlagte sessioner med telepatisk kontakt til afdøde dyr. Det har vakt opsigt i medierne og i stiftet selv, hvor både provst og biskop undrer sig.

Men arrangør og sognepræst i Gislinge Kirke Dorthe Thaulov forsvarer beslutningen. Folkekirken bør åbne op i stedet for at gå med skyklapper, mener hun.



”Vi har i vores folkekirke en tilbøjelighed til at lukke af for sådan noget som healing, clairvoyance og også telepati. Folk går både til præster,