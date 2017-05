Høj stemmeprocent ved bispevalg i Lolland-Falsters Stift

90,2 procent af de stemmeberettigede valgte i dag at afgive deres stemme ved første runde af bispevalget i Lolland-Falsters Stift

Ved de seneste mange bispevalg i Danmark har stemmeprocenten ligget over 80, og valget i Lolland-Falsters Stift er ingen undtagelse. Ud af 470 stemmeberettigede sognepræster, menighedsrådsmedlemmer og repræsentanter for valgmenigheder, har 424 stemt. Det giver en stemmeprocent på 90,2 procent.



Selvom stemmeprocenten er høj, er det dog lavere end ved første runde af forrige bispevalg i Lolland-Falsters Stift i 2005, hvor stemmeprocenten var 93,21 procent.



Valget i Lolland-Falsters Stift er historisk, fordi det som det første bispevalg i Danmark har elektronisk afstemning. De stemmeberettigede har via en email fået adgang til afstemningsmateriale, og kunne med få klik stemme på deres favoritkandidat hjemmefra.



Det er det højeste embede i Danmark, hvor valget afgøres på denne måde. Det har affødt debat om sikkerheden, som du kan læse om her.



Valgbestyrelsen kalder det digitale valg en succes. Der forlyder ikke problemer af nævneværdig grad, men tilfredshed med, at det har været nemt at stemme.



414 af vælgerne stemte hjemmefra, mens 10 valgte at tage hen til en computer, der var opstillet til lejligheden, for at få hjælp til den elektroniske valghandling.