It-kritik, homoseksuelle vielser og seksuel frigørelse: Læs ugens bedste kirkehistorier

Den seneste uge har budt på massiv kritik af folkekirkens it-system, en markant afgørelse om homoseksuelle ægteskaber i Højesteret og kristne partier og organisationer, der holder fast i deres tradtionelle værdier. Her får du den seneste uges bedste historier fra troens verden

Ugen har budt på markant kritik af kirkeministeriet. Blandt andet bliver ministeriet kritiseret for topstyring med en ny integrationsindsats, hvor flygtninge skal sendes i praktik på kirkegårde. Læs artiklen på k.dk.



Også folkekirkens it-styring har fortsat været genstand for kritik. Systemet mangler gennemskuelighed, skaber forvirring, og folkekirken skal inddrages mere, lyder det fra flere sider i ny rapport. Læs artiklen på k.dk.



Kritikken rettes mod kirkeministeriet. Derfor vil Dansk Folkeparti og Venstre nu stille kirkeminister Mette Bock til ansvar for det fejlagtige system. Læs artiklen på k.dk.



Også andre steder har kirkeministeriet været i centrum. I torsdags blev det afgjort i Højesteret, at daværende kirkeminister Manu Sareens indførelse af homoseksuelle vielser i kirken var lovlig. Det sætter stat-kirkeforholdet til debat, mener retsteolog. Læs artiklen på k.dk.





Mens Radikale Venstre havde succes med gennemførslen af homoseksuelle vielser, har Kristendemokraterne svære kår i Danmark. Anderledes er det i Tyskland og Holland, hvor de kristne partier stortrives. Partiformand vil dog ikke slække på den kristne politik for at vinde stemmer. Læs artiklen på k.dk.



Hos Indre- og Luthersk Mission vil man heller ikke gå på kompromis med de kristne idealer. Undersøgelse viser, at mange unge i missionske og frikirkelige miljøer har sex før ægteskab, og få ser det som syndigt. Men det får ikke kristne organisationer til at ændre holdning til seksuallivet. Læs artiklen på k.dk.



Andre vigtige historier



Den danske kirke var usynlig i kampen mod slaveri. Læs artiklen på k.dk.



Politiets anholdelse af migrant i kirke møder kritik. Læs artiklen på k.dk.



Kontorchef for folkekirkens it Torben Stærgaard svarer på kritikken af it-systemet. Læs artiklen på k.dk.



Kristeligt Dagblad besøgte bederum på Københavns Universitet. Læs artiklen på k.dk.



Kommende begivenheder



Den 28. marts: Lars Danner Madsen fortæller om Grundtvigs forhold til Luther og Reformationen i Solbjerg Kirke på Frederiksberg



Den 29. marts: Nødhjælpsarbejderen Anja Ringgren Lóven fortæller om at redde såkaldte heksebørn i Nigeria. Det foregår i på Trinitatis Sognegård i Fredericia.



Den 30. marts: Kirkens indflydelse på de Dansk Vestindiske øer bliver sat til diskussion, når forfatter til bogen ”Bristede hjertebånd” Erik Balslev-Clausen holder foredrag om den kirkelige indsats på øerne i Eksistensen på Frederiksberg.



Den 30. marts: Verdens Skabelse igennem middelalderlige billeder fra danske og skånske kirkers kalkmalerier er temaet, når museumsinspektør Peter Kristiansen holder foredrag i Birkerød Sognegård.



Den 31. marts: Sognepræst Dorothea Glöckner er opvokset i det forhenværende Østtyskland. Hun fortæller om kirkens rolle før og under murens fald i 1989. Det foregår i Stavnsholtskirken i Farum.