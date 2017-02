Kristeligt Dagblad ansætter udviklingschef

Morten Thomsen Højsgaard kommer fra en chef-stilling i DR, og har tidligere været kirke- og tro-redaktør på Kristeligt Dagblad. Nu vender han tilbage til avisen

Kristeligt Dagblad har i en nyoprettet stilling som udviklingschef ansat Morten Thomsen Højsgaard.



Som udviklingschef får Morten Thomsen Højsgaard ansvaret for at udvikle de eksisterende digitale redaktionelle områder samt tage nye redaktionelle initiativer, der kan styrke virksomhedens økonomi.

Morten Thomsen Højsgaard, 43 år, er ph.d. på en afhandling om religion på internettet og har tidligere været ansat som internetredaktør og kirke- og tro-redaktør på avisen, ligesom han har været generalsekretær for Det Danske Bibelselskab, inden han for to år siden kom til DR som chef for Tro og Historie-redaktionen.

”Med oprettelsen af stillingen som udviklingschef ønsker vi at understøtte den meget positive fremgang, som Kristeligt Dagblad har oplevet i de seneste mange år på både print og digitalt. Selv om avisens digitale medier har haft flot fremgang, ser vi et behov for at styrke den digitale udvikling yderligere, og det mener vi, at Morten Thomsen Højsgaard er den rigtige til at gøre,” siger Kristeligt Dagblads chefredaktør og adm. direktør Erik Bjerager.



Morten Thomsen Højsgaard tiltræder sin nye stilling 15. marts.