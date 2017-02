Guide: Sådan får du en elendig skiferie

Uge 7 nærmer sig, og for mange danskere betyder det en ferie til sneklædte bjerge. Vil du undgå skader og lange køer på de tyske motorveje, så lad venligst være med at følge disse råd

Så er det igen sæson for ski, sne og familieferie. Rigtig meget kan gå galt både i forberedelserne og på pisterne. Vil du være sikker på, at skiferien går i vasken, kan du finde inspiration i de 10 råd nedenfor



1. Lad være med at træne op inden

Det er en god ide at droppe træningen hjemmefra, hvis du vil være sikker på stive led og ømme muskler efter en lang dag på ski. Som en ekstra bonus forhøjer den manglende træning også chancen for skader og hospitalsbesøg.



2. Vælg hotel med omhu

Valget af hotel er ikke ligegyldigt for stemningen på din skiferie. Du kan med fordel læse andres anmeldelser på diverse hotellers hjemmesider. Er der skimmelsvamp? Er radiatorerne i stykker? Kommer der røg ud i hele stuen, når du tænder brændeovnen? Spørg gerne efter et værelse tæt på afterski-området, så bassen fra anlægget ødelægger din nattesøvn.



3. Kør selv på ferie

Hvis du kører selv, er der mange måder at ødelægge ferien på, inden den overhovedet er startet. Lad snekæderne blive hjemme. Kør klokken syv om morgenen, så du når myldretiden. Mange GPS’er har en funktion, som viser dig, hvor der er mest vejarbejde, så du har mulighed for at styre målrettet efter de længste køer. Er der børn i bilen, så gem iPad, bilskærme og andet underholdning væk. Giv dem heller ikke for mange snacks undervejs. Kedsomhed og lavt blodsukker er den perfekte cocktail til at skabe dårlig stemning.



4. Start på den sorte løjpe

Glem børnebakken. Kast dig ud over kanten på en iset løjpe med en næsten lodret stigning. Dødsangst og manglende kontrol er med til at sikre, at du aldrig sætter dine ben på en løjpe igen.



5. Kør uden hjelm og briller

Uden hjelm slår du dig meget mere, hvis du falder eller får en tallerkenlift i hovedet, og uden briller har du større chance for at blive sneblind.



6. Klæd dig rigtigt på

Drop skiundertøjet, og vælg handsker i stedet for luffer, så fingrene er adskilte og ikke kan varme hinanden op. Lad halstørklædet blive hjemme, og hav jakken åben, så der kan komme masset af sne ned i nakken, når du vælter.



7. Vælg de rigtige ski

Hvis du er nybegynder, så gå målrettet efter de længste ski på markedet, og insister på at køre med stave. Lange ski er sværere at styre, og med spidse stave i hånden bliver du ikke kun til fare for dig selv, men hele løjpen.





8. Lad være med at købe en forsikring

En kæmpe regning for hjemtransport fra et hospital, når du har smadret knæet ved pisten. Sådan en får du ved at undlade at købe en rejseforsikring. Vær opmærksom på, at nogle basis-forsikringer er inklusiv en rejseforsikring, som måske dækker dig, uden at du er klar over det. Husk derfor at tjekke dine forsikringer, og afmeld det inden du tager afsted. Og bare rolig, det blå sygesikringskort vil ikke dække så meget, at det kan redde din ferie.



9. Tjek vejrudsigten

I januar og februar er det blæsende og minus 20 grader i Norge og Sverige, mens der i december og marts ofte mangler sne i alperne. Der er mange muligheder for at ramme et dårligt skiføre på pisterne, men det kræver lidt planlægning.



10. Gå til afterski hele natten

På mange skisportssteder slutter dagens anstrengelser på den lokale bar til afterski. Sørg for at blive der længst muligt, så du har en god undskyldning for at ligge i sengen hele den efterfølgende dag. På den måde bliver det acceptabelt at holde pause fra det aktive liv på pisterne.