Lektor: Overraskende valgrunde markerer nybrud i stift

Første runde af bispevalget i Lolland-Falsters Stift er afsluttet, og to kandidater er gået videre til sidste runde. Resultatet er uventet og peger på fornyelser i Lolland-Falsters Stift, mener Anita Hansen Engdahl, der er lektor på pastoralseminariet i København.

Formiddagen i Lolland-Falsters Stift var ladet med spænding, indtil alle stemmerne var talt op og første runde af bispevalget var afgjort. Her blev fire bispekandidater til to, og valget faldt på de to kvindelige kandidater, Christina Rygaard Kristiansen med 146 stemmer, og Marianne Gaarden, som fik 126 stemmer af de i alt 424 afgivne stemmer.



De gik begge videre til den endelige afgørelse, som falder den 22. juni, hvor det afgøres, hvem der tiltræder som Lolland-Falsters Stifts nye biskop den 1. september. Ifølge Anita Hansen Engdahl, lektor på pastoralseminariet i København, er valget af de to kvinder meget overraskende.

"Det, der slår en som det første, er, at det er første gang, vi ser kvinder på vej til bispestolen på Lolland-Falster, hvilket må betyde, at kønnet ikke har spillet en rolle i valget," siger Anita Hansen Engdahl.

Ifølge Anita Hansen Engdahl kendetegnes bispevalg i Lolland-Falsters Stift nemlig normalt ved, at det er en mandlig kandidat med en konservativ eller traditionel teologisk retning, der bliver valgt. Ofte er det også en person, der ikke før, har