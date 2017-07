Pave Frans: Jesu legeme må ikke være glutenfrit

Den katolske kirkes biskopper opfordres af Pave Frans til at skærpe tilsynet med produktionen af oblater og vin til nadveren. Forbud mod glutenfri oblater overrasker katolsk præst i Danmark

I dag vælter det frem med producenter, der tilbyder mennesker diverse alternativer til glutenholdige fødevarer. Og det har den katolske kirkes overhoved nu følt sig nødsaget til at reagere på.



I et brev fra Vatikanets ministerium med ansvar for gudstjenesten og sakramenterne, bliver landets biskopper, efter anmodning fra Pave Frans, mindet om deres ansvar for at sikre, at nadveren foregår som den skal.

Her frygter paven ikke, at ritualet udføres forkert, men at de to hovedingredienser i nadveren - Jesu blod og Jesu legeme - produceres på en måde, der gør dem ugyldige.



”Indtil for nylig var der visse religiøse samfund, der tog sig af at bage brødet og lave vinen til fejringen af eukaristien (den katolske nadver, red.). I dag sælges disse materialer dog også i supermarkeder og andre butikker og endda over internettet,” lyder det i brevet.

I den katolske kirker må oblater og vin til nadveren ikke tilføres stoffer, der gør dem unaturlige. Hvis oblater for eksempel indeholder sukker, honning, frugt eller andre kornsorter i en sådan grad, at de ikke længere kan betragtes som hvedebrød, så er de ikke gyldige til nadveren.



Vatikanet har tidligere besluttet, at præster kan få tilladelse til at bruge oblater med et lavere indhold af gluten. Men helt glutenfri oblater risikerer at indeholde andre stoffer, der gør dem unaturlige, lyder det i brevet, hvor biskopperne får besked på at minde katolske præster om deres ansvar for at verificere brødet og vinen til nadveren.



Derudover foreslåes biskopperne at lave en særlig certificering eller få en særlig myndighed til at føre tilsyn med produktionen og salget af brød og vin til nadver.

Ifølge Daniel Nørgaard, der er præst i den katolske domkirke i Danmark, Sankt Ansgar Kirke, er bekymringen for forkert-producerede oblater og nadvervine ikke ny i den katolske kirke.





”Jeg kan huske, at der for godt 10 år siden også kom en instruks om brug af nadverbrød. Men det overrasker mig lidt, at man slet ikke kan bruge nogen former for glutenfri oblater. Jeg troede faktisk, at der fandtes gyldige glutenfri oblater, ligesom der findes alkoholfrie vine, der kan bruges,” siger han.



Daniel Nørgaard kender selv til en familie i Sankt Ansgar Kirke, hvor moderen og to af familiens børn har glutenallergi. Familien har selv indkøbt glutenfri oblater, som de har med til gudstjenesten og får serveret ved nadveren.



”Jeg vil tro, at der er flere med glutenallergi, der kommer i kirken, men jeg kan forestille mig, at de vælger bare at gå til alters, fordi der kun er tale om en lille oblat. Ellers plejer vi at sige til folk, at de godt kan modtage nadveren, selvom de enten ikke kan spise brødet eller drikke vinen,” siger han.