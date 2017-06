Præst tjenestefritaget efter sag om hestetelepati

Indtil møde med biskoppen på torsdag er sognepræst i Gislinge Kirke Dorthe Thaulov fritaget for tjeneste. Det bekræfter både Dorthe Thaulov og biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller til Kristeligt Dagblad

De seneste par uger har en sag om dyreclairvoyance i Gislinge Kirke på Vestsjælland vakt opsigt. Som følge af den store mediebevågenhed blev Dorthe Thaulov, sognepræst i Gislinge Kirke og initiativtager til arrangementet, i fredags fritaget for tjeneste, indtil der på torsdag bliver afholdt et møde mellem hende, biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, og provst Detlef von Holst.



Det bekræfter både Dorthe Thaulov og Peter Fischer-Møller over for Kristeligt Dagblad.



”Dorthe er ansat helt uændret i sin stilling, men der var brug for, at vi lige trykkede på pauseknappen, indtil vi har haft den her samtale,” siger Peter Fischer-Møller.

Læs også: Hestetelepati i kirken vækker debat

Sagen startede, da der torsdag den 1. juni i Gislinge Kirke blev afholdt et foredrag af dyreclairvoyanten Ditte Young om telepatisk kontakt med dyr med indlagte eksempler på kontakt til to afdøde heste.



Efterfølgende blev Dorthe Thaulov indkaldt af Peter Fischer-Møller til en samtale om, hvorvidt sådan et arrangement havde sin plads i kirken. Det møde skal foregå på torsdag, men indtil da er hun nu blevet fritaget for tjeneste. Ifølge Peter Fischer-Møller er det helt normal procedure.



”Det skete i fredags. Det er helt normal procedure, at man tjenestefritager i sådan en sag,” siger han.



Vi skal under to år tilbage for at finde den seneste sag i Roskilde Stift, der skabte debat om, hvor grænserne går for, hvad en præst i folkekirken kan tillade sig at mene og gøre. Her var det sognepræst i Vig Kirke Annette Berg, der udtalte sig om sin tro på reinkarnation. Også i denne sag blev Annette Berg tjenestefritaget.



At en sag som denne kommer under to år efter, har da også fået flere teologer til at trække tråde tilbage og diskutere, hvor denne sag rangerer i alvorlighed i forhold til sagen om Annette Berg.





Blandt andet sagde Anders-Christian Jacobsen, der er teolog på Aarhus Universitet til Kristeligt Dagblad, at dyretelepati i kirken var lige så alvorlig en sag som tro på reinkarnation, og at Dorthe Thaulov risikerede at blive tjenestefritaget. En forudsigelse, han fik ret i.

Tjenestefritagelsen bekræfter, at man tager denne sag lige så alvorligt som i tilfældet med Annette Berg, mener professor emeritus i teologi på Aarhus Universitet Viggo Mortensen.



”Grænsen er på grund af den tidligere sag gået ved reinkarnation. Men dyretelepati er så specielt, at det er forståeligt, at man mener, det kan gå ud over folkekirkens bekendelsesgrundlag. Men det er en svær grænse, for det ville også være ærgerligt ikke at forsøge at imødekomme den nyvakte religiøse åbenhed, som denne sag viser, at der er,” siger han.



En tidsbestemt suspension kan være konsekvensen efter samtalen, vurderer Viggo Mortensen.



”Jeg vil tro, der sker det, at der indskærpes, hvad der er hendes opgave som præst i folkekirken. En tidsbestemt suspension vil være en passende sanktion, og så er det op til hende at bestemme, om hun vil acceptere de rammer,” siger Viggo Mortensen.



Sognepræst i Gislinge Kirke Dorthe Thaulov har ikke ønsket at udtale sig.