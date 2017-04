Presset religionsfrihed og påskestart: Læs ugens bedste kirkehistorier

Velkommen til Kristeligt Dagblads nyhedsbrev om kirke og tro. Her samler vi hver uge de væsentligste historier fra troens verden. God læselyst!

Trossamfundsudvalgets rapport er fortsat et diskussionsemne. Især diskuteres det, om der i religiøse grupper skal være ligestilling mellem kønnene som et krav for at blive anerkendt som trossamfund. Det ser juraprofessor og tidligere ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen som et problem.



Men også andre steder er de klassiske rammer blevet sat til debat. Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet er flyttet fra indre by og i nye bygninger på Amager. Kristeligt Dagblad besøgte det nye campus.



Folkekirkens faldende medlemstal er et af tidens store diskussionsemner. Nu peger ny undersøgelse på, at det hverken er økonomi eller en nemmere vej til udmeldelse, der skaber frafaldet. Det er derimod manglende tro.





Det er ikke bare folkekirken, der er under pres. Rapport fra Institut for Menneskerettigheder viser, at religionsfriheden er under et stigende pres, og religiøse minoriteter oplever i højere grad chikane.



Men selvom religiøse grupper er under pres, bliver påsken stadig fejret verden over. I den anledning har Kristeligt Dagblad lavet en specialhistorie, hvor du kan følge påskens begivenheder set fra Jesu synsvinkel.



Andre vigtige historier



Nyt projekt vil bruge meditation og stilhed i en kristen kontekst.



De fire bispekandidater i Lolland-Falsters Stift svarer på spørgsmål om mærkesager og teologi.



På trods af kritik og stridigheder bliver der ny bygget ny kirke i Roskilde.



I 2035 vil der blive født flere muslimer end kristne, spår ny undersøgelse.



Begivenheder i den kommende uge



Den 10. april: Poul Jacobsen og Kirsten Lodberg fremviser billeder og film om kunstner Maja Lisa Engelhardt. Det foregår i Hune Kirke i Blokhus.

Den 11. april: Teolog Klaus Larsen reciterer Jesu lidelseshistorie fra Markusevangeliet. Det foregår i Tarm Kirke.

Den 12. april: Maria Sørensen og Svens Sørensen holder foredrag om det historiske, jødiske påskemåltid. Det foregår i Helligåndskirken i Aarhus.