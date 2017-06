Professor: Dyreclairvoyance er lige så problematisk som reinkarnation

Telepatisk kontakt til heste i Gislinge Kirke på Sjælland er lige så uholdbart som tro på reinkarnation blandt præster. Det mener professor i teologi på Aarhus Universitet Anders-Christian Jacobsen, der advarer mod en identitetsløs folkekirke

Anders-Christian Jacobsen, professor i teologi på Aarhus Universitet, hvor alvorligt er det, at en præst inviterer en dyreclairvoyant til telepati med døde dyr i kirken?



"Det er alvorligt på flere niveauer. Der står af gode grunde ikke noget i Bibelen om clairvoyance og telepati med afdøde dyr. Men det, der er problemet, er, at præsten åbenbart ikke er i stand til at fastholde det nødvendige fokus i en generel kristen sammenhæng, som netop er, at det er Kristus, der er vores adgang til viden om det, der rækker ud over vores umiddelbare, fysiske tilværelse. Det er også alvorligt, at det her eksempel kommer oveni bunken med reinkarnationssagen om sognepræst i Vig Sogn på Sjælland Annette Berg, der udtalte sig om tro på reinkarnation, og det kommer til at beskrive kirken som et samlingssted for alternativt tænkende. Det er en trussel mod folkekirken, for det kan blive et identitetsløst fællesskab, hvor Kristus ikke er det centrale."

Men kan man definere en grænse for, hvor meget folkekirken kan tillade?



"Det er selvfølgelig nødvendigt med en vis fortolkningsfrihed, det ligger også i den lutherske tradition.