Se verdens bedste pressefotos

Mere end 80.000 billeder er blevet sorteret, og vinderne er fundet i årets World Press Photo prisuddeling

I dag blev spændingen udløst for de 5.034 fotografer, der har indsendt fotos til World Press Photo i Amsterdam i håb om at vinde en pris.



Organisationen har siden 1955 uddelt forskellige priser til verdens pressefotografer, hvoraf hovedprisen er ”Årets Pressefoto”.



Den første person, der vandt "Årets Pressefoto" i 1955 var danske Mogens von Haven, og siden har yderligere tre danskere vundet prisen.



Senest i 2015, hvor Mads Nissen vandt med et intimt billede af et homoseksuelt par i Rusland.

Læs også: Fotografiet og den store følelsesrus

Krige og konflikter dominerede mange af årets vinderbilleder i kategorier som "Mennesker, enkeltbilleder" og "Generelle Nyheder, billedserier".



Der er billeder af bådflygtninge på Middelhavet, brændende oliefelter i Irak, sårede næsehorn i Sydafrika og et smadret Aleppo i Syrien.



Et af de voldsommere billeder var af den 22-årige politibetjent, der skød og dræbte en russisk ambassadør under en kunstudstilling i Ankara i Tyrkiet.



Billedet, som fik prisen "Årets Pressefoto", var taget af den tyrkiske fotograf Burhan Ozbilici.

Kristeligt Dagblad har valgt ikke at bringe dette billede.



Læs chefredaktør Erik Bjeragers begrundelse herfor i bunden af artiklen.

Derfor bringer Kristeligt Dagblad ikke verdens bedste pressefoto:



- Af adm. direktør og ansvarshavende chefredaktør Erik Bjerager



Da juryen bag World Press Photo i går offentliggjorde årets vinderbilleder, tilfaldt titlen som årets bedste pressefoto et foto af en tyrkisk terrorist, der netop har likvideret Ruslands ambassadør ved et arrangement i Ankara.



Kristeligt Dagblad har valgt ikke at bringe dette billede, da avisen som udgangspunkt ikke bringer billeder af døde eller lemlæstede mennesker eller mennesker i situationer, der kan opleves som krænkende.



Kristeligt Dagblad publicerer alene denne form for billeder, hvis de er afgørende for den journalistiske dokumentation. Det konkrete billede dokumenterer ikke noget, der ikke er kendt i forvejen, og derfor fraviger avisen ikke sine etiske retningslinjer.



Vinderbilledet, som kun vandt titlen som årets bedste pressefoto med et snævert flertal på fem ud af juryens ni medlemmer, kan desuden ses som et udtryk for propaganda fra drabsmandens side, da han var fuldt bevidst om og ønskede den mediedækning, attentatet ville få. Man risikerer dermed at gå terroristens ærinde ved at publicere billedet.



Endeligt oplever vi i disse år en form for effektjageri og æstetisering af døden i de billeder af dræbte, herunder ofre for likvideringer af Islamisk Stat, som går deres sejrsgang verden rundt. Det sås senest med billedet af den lille, syriske dreng, der druknede og blev skyllet op på Tyrkiets kyst. Det billede valgte Kristeligt Dagblad i modsætning til næsten alle andre medier ikke at bringe. For både billedet af den druknede dreng og den dræbte ambassadør gælder, at de er potentielt krænkende, at de er med til at forhærde os, og at de ikke tilfører den konkrete begivenhed eller den større sammenhæng en dokumentation, som ikke eksisterer på anden vis.