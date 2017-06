Slut med at bede kvindelige flypassagerer flytte sig for mænd

En 82-årig kvinde lagde sag an mod israelsk flyselskab, efter hun blev bedt om at skifte plads på opfordring fra sin ortodokse jødiske sidemand. Nu har hun fået erstatning

Fremover kan personalet i det israelske flyselskab El Al Airlines ikke bede kvindelige passagerer om at skifte sæde på baggrund af deres køn. Det skriver den britiske, jødiske avis Jewish News efter afgørelsen faldt ved en israelsk domstol onsdag.



Dommen blev fældet på baggrund af en episode, hvor en 82-årig kvinde, Holocaustoverlever Renee Rabinowitz, blev bedt om at skifte plads, fordi hendes mandlige sidemand, en ultraortodoks jøde, nægtede at sidde ved siden af hende.

Renee Rabinowitz besøgte i vinteren 2015 sin familie i USA og blev på sin flytur tilbage til Israel tilbudt en ”bedre plads” af en af en flymedarbejder, fordi hendes mandlige sidemand ikke ønskede at sidde ved siden af hende.



Renee Rabinowitz fortalte efterfølgende New York Times at flymedarbejderen havde: ”behandlet hende som om hun var dum”, da han prøvede at overbevise hende om at skifte plads.



Efter episoden tilbød flyselskabet hende en stor rabat på hendes næste flyrejse med dem og gjorde det klart, at hun under ingen omstændigheder var tvunget til at skifte plads, og den israelske domstol endte med at give Renee Rabinowitz næsten 12.000 kroner i erstatning.



Yderligere fastslog dommeren, at El Al Airlines fremover skal erklære det forbudt for kabinepersonale at bede folk om at flytte sig på en anden passagers forespørgsel baseret på køn, hvilket flyselskabet gik med til.



Renee Rabinowitzs advokat udtalte efterfølgende om sin klient, at hun havde bevist sine superkræfter og at hun ”satte sig for at bekæmpe (flyselskabet), fordi hun vil forebygge ydmygelse og diskrimination af kvinder på fly.”