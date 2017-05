Vi nærmer os afslutningen på den formålsløse lærings epoke

Gennem århundrer har al pædagogisk tænkning handlet om at finde den rette balance mellem kundskaber og karakterdannelse. Efter et kort mellemspil med ensidigt fokus på læring og kompetencer vender den klassiske balancegang nu tilbage, siger to af forfatterne til nyt værk om pædagogikkens idéhistorie

De seneste 25 år har danske undervisere og deres elever og studerende gennemlevet en usædvanlig epoke. En epoke, hvor rammen blev sat af globaliseringen og forestillingen om konkurrencestaten.



En epoke, hvor internationale ranglister fik lov at præge uddannelsespolitikken, kulminerende med at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i 2009 opstillede det mål for den danske skole, at vi skulle være blandt de fem øverste på PISA-ranglisten. En epoke, hvor det traditionelle samspil og modspil mellem på den ene side uddannelse og undervisning, på den anden dannelse og opdragelse, blev til et enstrenget system bestående af kompetencer og læring.

Men nu er epoken ved at være slut. Efter i et kvart århundrede at have fokuseret mere på resultater end på formål, er den pædagogiske verden på vej til at genopdage gammeldags begreber som opdragelse, dyder og karakterdannelse.



Sådan lyder vurderingen fra professor emeritus Ove Korsgaard og lektor Jens Erik Kristensen, begge fra DPU Aarhus Universitet, som sammen med professor Hans Siggaard Jensen netop har udgivet værket ”Pædagogikkens idéhistorie”.



Bogen gennemgår, hvordan dansk pædagogik fra reformationen til i dag har været præget af forskellige tankesæt og inddeler 500 års pædagogik i syv epoker, hvoraf den syvende – som begyndte omkring 1989 og er karakteriseret ved globaliseringen og