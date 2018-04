Kristeligt Dagblads chefredaktør vinder Publicistprisen

Erik Bjerager, administrerende direktør og chefredaktør på Kristeligt Dagblad, har netop modtaget Den Store Publicistpris, som gives for en mangeårig og ekstraordinær indsats for den frie publicisme i Danmark

Erik Bjerager har i sine indtil nu 24 år som chefredaktør for Kristeligt Dagblad gjort avisen til dansk dagspresses største – hvis ikke eneste – vedvarende succes.

For denne ekstraordinære bedrift blev Erik Bjerager onsdag aften tildelt Den Store Publicistpris, som gives for ”en mangeårig, fremragende indsats, der er i overensstemmelse med klubbens formål om at værne om ytringsfrihed og medvirke til indsigt i den aktuelle medie- og samfundsudvikling”.

Om uddelingen af prisen, der foregik på Bremen Teater i København, har formand for juryen og Den Danske Publicistklub, Per Mikael Jensen, udtalt:

”Der har været særdeles stærke indstillinger at vælge iblandt i år, og mange flere kunne have fortjent som minimum en nominering. Men juryen har truffet et forstandigt valg, synes jeg, og nomineringerne er også udtryk for en meget stor bredde i den gode publicisme. Fra klassiske afsløringer over nye måder at fortælle om på til fortællere med stor personlighed.”

I selve indstillingen af Erik Bjerager blev der lagt vægt på, at han mere end nogen anden enkeltperson har formået at gøre religion og ånd til stuerene størrelser i det danske mediebillede.

”Ved at gøre tro, etik og eksistens til avisens fokus har han etableret en ny genre, der i dag trives og findes langt ud over hans egen avis’ rammer: journalistik om livets store spørgsmål,” lyder det.

Udover sit virke på Kristeligt Dagblad har Erik Bjerager endvidere haft pressefrihed og journalisters arbejdsvilkår som omdrejningspunkt, eksemplificeret ved hans formandskab som President for den globale organisation for chefredaktører, World Editors Forum (2011-2015).

Med prisen bliver Erik Bjerager en del af et fornemt selskab, der blandt andre tæller Johannes Møllehave, Klaus Rifbjerg og Flemming Rose.

De andre nominerede til prisen i år var Steffen Gram, korrespondent for Danmarks Radio, og Arne Hardis og Hans Mortensen, journalister ved Weekendavisen.