Helte, der har sat livet på spil for andre

I denne uge reddede en malisk immigrant i Paris en dreng fra at styrte døden. Den modige mand skriver sig ind i en lang række af hverdagshelte, der har sat livet på spil for andre

Den modige "Spiderman" fra Mali, der denne uge reddede en dreng i Paris fra at styrte i døden, skriver sig med sin heltedåd ind i rækken af selvopofrende mennesker, der sætter livet på spil, så andre kan leve. De er helte, der bliver hyldet, men ofte også hurtigt glemt igen, når livet går videre.

I anledning af denne uges modige maliser minder vi her om fem heltegerninger, blandt mange, der er værd at huske.

1. Den maliske "spiderman"

På et kort øjeblik gik den 22-årige Mamoudou Gassama fra Mali fra at være en "almindelig" indvandrer i Frankrig til at blive en hyldet helt med et fransk pas.

Gassama var nemlig det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og tøvede ikke, da han i weekenden så en fireårig dreng hænge i armene fra en balkon på femte sal i en boligblok i Paris. På et øjeblik klatrede han fra balkon til balkon op ad bygningen og fik reddet pigen.

Redningsaktionen blev filmet, og sekvensen er blevet delt millioner af gange på internettet, hvor han er blevet kaldt "spiderman" på grund af sine adrætte klatreevner.

Optagelserne viser, hvordan Mamadou Gassama lynhurtigt springer fra balkon til balkon op til femte sal og får løftet drengen, der tilsyneladende var alene hjemme, i sikkerhed.

Her kan man se, hvordan Gassama på få øjeblikke kommer op til drengen

”Jeg så mennesker råbe, og biler, som dyttede. Jeg klatrede bare op, gudskelov, og jeg reddede barnet. Jeg følte mig bange, da jeg reddede barnet. Da jeg gik ind i stuen, begyndte jeg at ryste og måtte sætte mig ned," fortæller han til franske medier.

Den 22-årige helt, der eftersigende er kommet til Frankrig for nogle måneder siden for at starte en tilværelse der, blev mandag inviteret til Elysée-paladset i Paris, hvor præsident Emmanuel Macron takkede ham personligt og lovede ham fransk statsborgerskab.

Ud over et fransk pas er Gassama også blevet tilbudt et job som brandmand, hedder det ifølge nyhedsbureauet ritzau.

På Twitter er han også blevet hyldet af borgmesteren i Paris, Anne Hidalgo, der har ringet Gassama op for at takke ham.

2. Politibetjent byttede sig selv ud med gidsel

Det var en utrolig selvopofrelse, da den franske politibetjent Arnaud Beltrame tilbød en terrorist at lade sig bytte ud med en af de tilfangetagne.

Det skete i marts i et supermarked i den sydfranske by Trèbes, hvor en 26-årig marokkansk narkopusher ved navn Radouane Lakdim tog flere gidsler og hævdede, at han var soldat for Islamisk Stat.

Det skulle ikke gå ud over tilfældige uskyldige på indkøb, mente den franske betjent, der fik held med sit ønske om at skifte plads med et kvindeligt gidsel.

Under redningsaktionen blev gidseltageren dræbt, men nåede at tage fire personer, heriblandt betjenten, med sig i døden.

"Han døde for sit land. Frankrig vil aldrig glemme hans heltedåd," skrev indenrigsminister Gérard Collomb efterfølgende på sin Twitter-profil.

3. Kastede barn ud fra højhus i brand

En nabo ved navn Pat greb pigen, der overlevede. 71 andre omkom i flammerne.

I juni sidste år spredte en dræbende ild sig i højhuset Grenfell Tower med omkring 600 beboere i det vestlige London.

Omkring 200 brandfolk og 44 brandbiler kæmpede med at kontrollere branden, skrev Londons brandvæsen på Twitter.

Midt i kaoset og forsøget på at nedkæmpe ilden kastede en mor sin fireårige pige ud fra femte sal som et desperat forsøg på at redde hende. Kort efter var lejligheden indhyllet i flammer.

Pat greb pigen hende "som en rugbybold presset mod sit bryst", som der stod i den engelske avis The Sun.

En 20-årig kvindelig beboer fortæller til avisen, at moren havde pakket pigens hoved ind i et håndklæde og holdt hende ud af vinduet, mens hun skreg efter hjælp.

"Kast hende. Vær ikke bange, jeg griber hende", havde Pat råbt ifølge beboeren.

4. Kranfører i vild redningsaktion

Heldigvis var danske John Pedersen på arbejde den dag, der gik ild i en bygning i Rødovre, København. Og heldigvis var byggepladsen, hvor han arbejdede som kranfører, lige ved siden af bygningen.

John Pedersen skulle ikke tænke sig meget om, før han besluttede at redde en byggearbejder væk fra branden via taget med hjælp fra sin kran. På den måde blev han hovedpersonen i en utrolig redningsaktion, som flere øjenvidner fortalte om til TV 2.

"Jeg sad inde i kranen, og så var der pludselig sort røg over det hele. Jeg sprang ud af kranen for at se, hvad der var sket, og så hørte jeg en, der råbte, at der stod en mand oppe på taget, som var fanget i flammerne," fortæller John Pedersen til TV2.

Han kravlede hurtigt op i sin kran igen, svingede kranens krog, der hang mange meter over jorden hen mod det brændende tag, hvor en byggearbejder forsøgte at beskytte sig mod flammerne ved at holde en træplade oppe foran sig.

Røgen gjorde, at John Pedersen ikke kunne se meget, men en kollega hjalp med at dirigere. Kort efter hang to jernkæder fra kranens top foran manden på taget. Den forbrændte mand greb fat i kæden og sprang ud. I flere sekunder dinglede den paniske byggearbejder i jernkæderne flere meter over jorden, men John Pedersen fik ham ned på jorden i god behold.

Videoer har siden vist, at den forbrændte bygninsarbejder med nød og næppe nåede at forlade taget.

5. Modig brudgom redder dreng

Det var formentlig ikke den form for mod, Clayton Cook forestillede sig, han skulle præstere den dag i september 2017.

Bryllupsfotografen Darren Hat delte sine billeder fra redningen på Facebook, som blev delt 3.5000 gange.

Den canadiske mand og den kommende hustru Brittany var nemlig i fuld gang med at forevige deres kærlighed med flotte bryllupsbilleder på en bro i en park i Ontario, Canada.

Pludselig fik gommen øje på en dreng i vandet under broen. Han var ved at drukne, og Clayton Cook hoppede uden omtanke i vandet i fuld mundering og reddede drengen op af vandet.

"Hans hoved var under vandet og han kæmpede for livet, fortalte redningsmanden til det lokale medie CTV News.

Bryllupsfotografen var hurtig til at omstille sig og fange redningen med sit kamera. Billederne af den modige gom gik hurtig viralt på de sociale medier, hvor helten blev hyldet og lykkeønsket med både indsats og ægteskab.

"Sådan er Clay. Det er præcis sådan noget, han kan finde på at gøre," fortalte den stolte brud om sin helt til CCTV.