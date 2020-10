Kristne friskoler tager afstand fra kontroversielt lærermateriale, homoseksuelle bekæmper had på Twitter, og organdonationer når nye højder

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Denne første tirsdag i oktober er en ganske særlig dag i dansk politik: Klokken 12.00 skydes det nye folketingsår i gang med årets første møde i folketingssalen. Men selvom Folketingets sommerferie synes lang, betyder det ikke, at dansk politik har stået stille – og der bliver nok at strides om i det nye folketingsår, skriver Kristeligt Dagblads politiske redaktør Henrik Hoffmann-Hansen.

Statsministeren vil i sin åbningstale blandt andet adressere et af partiernes allerstørste stridspunkter: klimapolitikken. Ifølge Politiken vil regeringen lancere en pulje på 10 milliarder kroner, der er målrettet klimaindsatser. Det sker blandt andet, efter at Morten Østergaard (R) i et interview med Weekendavisen truede regeringen med at stemme nej til finansloven, hvis ikke klimaindsatsen blev styrket. Regeringens tiltag kommer desuden samtidig med, at 139 forskere, politikere og erhvervsfolk i en fælles erklæring i Information presser på for større handlekraft på klimaområdet.

Vi bliver i dansk politik for en stund. I sidste uge haglede kritikken ned over kristne friskoler i forbindelse med en formulering på netportalen AdamogEva.dk, der på flere af de omtalte skoler bliver anvendt som undervisningsmateriale. Kritikken gik på, at hjemmesiden efter sigende sidestiller homoseksualitet med incest, hvilket fik undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til at reagere prompte: I et skriftligt svar til Kristeligt Dagblad lød det blandt andet, at ministeren ”væmmes over, at nogen bruger den slags materiale”.

Nu tager Foreningen for Kristne Friskoler ”stærkt afstand” fra det lærermateriale, der udskammer homoseksuelle. Det skriver Politiken Skoleliv. I et brev sendt til undervisningsministeren skriver foreningen blandt andet, at kristne friskoler fremover skal sikre, at seksualundervisningen lever op til de danske friheds- og folkestyrekrav.

Det er ikke kun i Danmark, at holdninger til homoseksualitet vækker debat. Da den amerikanske præsident, Donald Trump, for en uge siden mødte Demokraterns præsidentkandidat, Joe Biden, i den første af tre tv-debatter, bed iagttagere især mærke i én bestemt formulering fra præsidentens side. I en kommentar henvendt til den højreekstreme organisation Proud Boys sagde præsidenten nemlig: ”Hold jer tilbage, men hold jer klar”.

Den kommentar fik adskillige amerikanske homoseksuelle til at reagere på noget atypisk vis, skriver den amerikanske avis USA Today. På Twitter under hashtagget #ProudBoysfinder man i dag billeder af lykkelige homoseksuelle par, der ønsker at ”genvinde termen” og at ”bekæmpe had med kærlighed”. Ikke alle er dog lige begejstrede for initiativet.

Vi skal også en tur forbi vores naboer i Norge, hvor en granskning af 17 straffesager peger på, at flere forældre kan være dømt uretmæssigt for børnemishandling. Det skriver NRK. Sagerne omhandler det, der kaldes ”shaken baby syndrome” – et fænomen, der dækker over følgevirkninger efter ruskevold mod spædbørn. Forældrene er dømt, efter at deres børn har fået konstateret syndromet – problemet er bare, at det kan være medfødt. Hændelsen åbner op for en større debat om retsikkerheden i forbindelse med sager, hvor der hersker medicinfaglig uenighed om bevismaterialet.

Det norske sygehusvæsen er i disse dage også genstand for en helt anden samtale. Universitetshospitalet i Oslo vil nemlig ansætte en sygehus-imam, der skal sikre ligestilling i åndelige og eksistentielle behov på tværs af religioner. Men tiltaget rejser spørgsmål. For hvilket teologisk ståsted skal denne imam have? Og kan en sygehus-imam godt være en kvinde? Det er blot nogle af de svære spørgsmål, som diskuteres i det norske medie Vårt Landi forbindelse med nyheden.

Spørgsmålet om ligestilling er ikke kun aktuelt i forbindelse med valget af en ny imam – herhjemme i Danmark raser sexismedebatten fortsat. Et utal af kvinder fra et hav af forskellige brancher har de seneste uger stået frem med vidnesbyrd om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Mandag resulterede det i, at Gyldendalfyrede en ledende medarbejder efter adskillige advarsler om tidligere MeToo-sager på hans tidligere arbejdsplads DR. Sagen er med til at rejse spørgsmålet om, hvorvidt det bør være muligt for ledere med sexchikane-sager at skifte job, uden at der bliver taget højde for vedkommendes fortid.

Sidst, men ikke mindst, skal vi runde en god nyhed: I årets første ni måneder har 104 afdøde doneret organer herhjemme. Det betyder, at 2020 er året med flest organdonationer hidtil, skriver Dansk Center for Organdonation i en pressemeddelelse. Selvom det høje antal organdonationer i sig selv er glædelige nyheder, kan det medføre problemer for pårørende, der skal forholde sig til, om de vil donere deres kæres organer. Det ønsker centeret at afhjælpe ved at opfordre flere til at tage snakken om organdonation på forhånd.