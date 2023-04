Kroner og øre får boligejere til at energirenovere - ikke klimaet

Når boligejere energiforbedrer deres bolig, er det ikke af hensyn til klimaet. De er derimod motiveret af pengepungen.

Det viser en Epinion-undersøgelse, som er foretaget fra realkredit- og pengeinstitutternes brancheorganisation Finans Danmark.

Her er 313 danske boligejere, der har energiforbedret deres bolig i første kvartal i 2023, fortalt, hvad der lå deres beslutning.

58 procent af dem forklarer, at de gjorde det for at spare penge, mens 34 procent gjorde det, fordi de alligevel var i gang med at renovere deres bolig og derfor synes, at det var oplagt at energiforbedre.

Blot fem procent svarer, at de energirenoverede for at gavne klimaet.

- Selv om energiforbedringer af boligen kan have positive virkninger på klimaet, er det sjældent den primære årsag for boligejere, når de beslutter sig for at foretage sådanne forbedringer, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- I stedet er det ofte de mulige besparelser på driftsudgifterne, der er den væsentligste motivation.

- Det er ikke overraskende set i lyset af de betydelige udsving i energipriserne, vi har set det seneste år.

I 2022 var priserne på næsten alle energikilder højere: Uanset om det var el, olie, kul eller naturgas.

De højere energiregninger ude i husholdningerne, betød også, at der har været større besparelser at hente ved at energiforbedre sin bolig.

Energiforbedringer kan være mange forskellige ting. Det kan være isolering af ydervægge, gulv eller tag. Det kan også være udskiftning af ruder. Eller udskiftning af olie- eller naturgasfyr med varmepumpe eller anden varmekilde.

Energiforbedringer er de fleste sjældent et greb i lommen. Ifølge Videnscenter Bolius kan udskiftning af et oliefyr med en varmepumpe typisk koste mellem 100.000 og 150.000 kroner.

I nogle tilfælde er der forskellige puljer, man kan søge om penge fra såsom varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen.

