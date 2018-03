For 200 år siden blev vores gamle folkesagn samlet

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

København blev sønderbombet i 1807 af englænderne. Meget gik tabt. Men det blev også anledningen til, at Just Mathias Thiele samlede vores folkesagn. Han rejste rundt blandt bønder og snuste omkring i gamle bøger og udgav ”Danmarks Folkesagn” i 1818

Når man er ramt af ulykker, spørger man sig selv: Hvordan kommer jeg dog på fode igen? Her er det styrkende at se sig om og spørge: Hvor var det, jeg kom fra? Hvad er mit udgangspunkt? Derfra kan kursen rettes.

Det gælder på det personlige plan og for det, som er fælles i samfundslivet. Den enkelte er ikke i tvivl om sin livshistorie, men opdager, at jo mere den fortælles, desto tydeligere bliver den. Et helt samfund kan derimod tvivle og strides om sin historie. Så kan fornyet opmærksomhed på fortiden afklare, hvor udgangspunktet lå. På hvad bygger vores fællesskab? Hvem er vi, i fællesskab? Det er en uafsluttet erkendelsesproces; men vigtig i opbrudstider som vores egen.