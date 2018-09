Generalsekretær i Unicef: Afrikas teenagebyrde kan vendes til en velsignelse

Afrika står over for en kraftig vækst i antallet af teenagere. For mange ligner det en teenagebyrde – de ser desperate unge uden job og uddannelse på jagt efter en fremtid et andet sted. Men væksten i antallet af arbejdsduelige kan blive Afrikas største ressource

FORESTIL DIG et pressemøde i Finansministeriet. Erhvervsministeren og beskæftigelsesministeren er hidkaldt. De sveder. Problemerne er uoverstigelige. Den ene powerpoint efter den anden flimrer over skærmen og viser kurver over antallet af danskere i den arbejdsduelige alder. Kurver, der vokser ind i himlen. Der bliver bare flere og flere, der kan arbejde og bidrage til væksten. Hvad skal Danmark dog gøre?

”Man længes efter ældrebyrden, når man står med teenagebyrden,” konkluderer finansministeren.

”Teenagebombe rammer Danmark,” skriger Ekstra Bladet på sin spiseseddel næste dag.

Lyder det absurd? Lad pressemødet foregå i et udviklingsland, og billedet bliver mere genkendeligt. Verden står over for en markant stigning i antallet af teenagere. Tal fra FN’s børneorganisation, Unicef, viser, at antallet af 10-19-årige vil stige til mere end 1,3 milliarder i 2030. Det er otte procent mere end i dag. Det skaber bekymring hos verdens beslutningstagere, der i disse dage diskuterer de mange unge og deres fremtid ved FN’s Generalforsamling i New York.

Udfordringen er især, at den store tilvækst af unge vil finde sted i de fattigste egne af verden. Ikke mindst i Afrika. Hvad skal der dog blive af dem? spørger verdens ledere bekymret. Vil de sætte kursen mod Vesten i håb om et bedre liv? spørger Vestens regeringer sig selv. Den trafik har allerede vippet flere regeringer i Europa af pinden og de, der sidder endnu, kæmper hver dag for at finde deres ben i migrantdebatten.

Men tager man de økonomiske briller på, ligner den stigende ungegruppe en mulighed. For når den arbejdsduelige del af befolkningen vokser sig større end den gruppe, der skal forsørges, er der potentiale for vækst. Mange lande i Afrika står i den stik modsatte situation af den, Vesten er ramt af. Her er ingen stigende ældrebyrde, intet behov for nationale tv-shows som ”Knald for Danmark”. Råstoffet til økonomisk fremgang er allerede sikret.

Men råstoffet skal forædles, for at potentialet kan indfris. Et helt centralt led i forædlingsprocessen er uddannelse, og her halter det desværre. En ny Unicef-rapport viser, at hvert femte barn mellem 5 og 17 år ikke går i skole. I mange afrikanske lande er tallet endnu højere, og kommer børnene endelig i skole, falder mange af dem fra, inden de når til udskolingen. Med den fart, uddannelsessystemer i verdens fattigste egne udvikler sig, vil det tage mere end et århundrede, før børn og unge i de fattigste lande har de samme muligheder for at udvikle deres evner som børn i rige lande.

DEN VIGTIGSTE FORKLARING på manglende uddannelse er fattigdom. Den presser børnene og deres familier ind i en ond cirkel. De får ingen uddannelse, fordi de er fattige. Og de forbliver fattige, fordi de ikke har nogen uddannelse.

Og det er ikke kun det enkelte barn og dets familie, der er fanget i den onde cirkel. Hele nationaløkonomien suges med ned. Manglende uddannelse giver dårligere betalte job eller slet ingen job, ingen eller ringe indkomster giver ringe skattegrundlag, ringe skattegrundlag giver dårligere mulighed for at investere i social- og uddannelsessystemer, hvilket så igen går ud over uddannelsen af fremtidens arbejdsstyrke. Fattigdom avler fattigdom. Fattige lande forbliver fattige, så længe uddannelsesudfordringen ikke løses.