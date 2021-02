Anbragte børn skal inddrages mere

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Regeringen ventes meget snart at præsentere et udspil til ”Barnets lov”. En ny reform bør sikre langt bedre inddragelse af både børn og forældre i anbringelsessager, mener de anbragte børn, forældre, som har et barn anbragt, og socialrådgivere i en fælles kronik