I dag var Bach fyldt 333 år – og hans status som musikkens mester er usvækket

I dag er det Johann Sebastian Bachs fødselsdag – 333 år. Kompositorisk nåede han svimlende højder. Det højeste og endegyldige mål formulerede han tidligt: at frembringe ”en velreguleret og ordentlig musik til Guds ære”, skriver organist i kronikken

I dag er det J. S. Bachs fødselsdag, hurra, hurra, hurraaa! Ikke nogen rund fødselsdag, men så alligevel – 333 år. Den gamle ville sikkert have noteret sig de tre tretaller på rad, med en tværsum på 9 og et produkt på 27 – potenseringer af det guddommelige tal tre. Tallet, som symboliserer kristendommens hoveddogme om den treenige Gud, bestående af Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, trosbekendelsens tre artikler. Faderen selv er et ettal (én Gud), Sønnen et total (Jesu dobbeltnatur: sand Gud og sandt menneske), og den tredje trosartikel, Helligånden, er tretallet, så smukt lig den midlede sum af de to første.