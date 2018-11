Der er brug for teologer med afsæt i bibel og bekendelse

En skrøne bliver ikke sandere af at blive genfortalt. Professor Svend Andersen har i en kronik påstået, at Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet er uvidenskabelige. Men det er udtryk for en manglende forståelse for, hvad videnskab er, mener kronikørerne

I LØBET AF det 20. århundrede er der fremsat mange forskellige forsøg på at definere videnskab, men ikke på noget tidspunkt er der opnået generel enighed om en definition. Det betyder ikke fuldstændig vilkårlighed i brugen af ordet, men at den videnskabelige metode som en fælles metode, alle er enige om, ikke findes.

Der er dyder, som er en del af den videnskabelige praksis, nemlig dyder som redelighed, åbenhed og konsistens. Videnskab er et forsøg på at indsamle og systematisere vores viden om verden, men er aldrig andet end menneskelig viden, aldrig mere sikker, end menneskelig viden kan være, og er ikke begrænset af én metode, som skulle være den videnskabelige.

Nu synes der så også hos professor Svend Andersen at være en uklarhed om, hvad han egentlig mener om videnskab og videnskabelig metode. På den ene side siger han i sin kronik her i avisen den 1. november, at videnskabelig teologi anvender de fremgangsmåder, som bruges i al anden videnskab, samtidig med at han gør gældende, at metoder i teologien skifter med tiden, hvilket må betyde, at den videnskabelige metode ikke ligger fast.

Videnskabeligt arbejde er kendetegnet ved, at der rejses kritiske spørgsmål, og at man i sandhedssøgningen lader sig lede derhen, hvor argumenterne fører en. Videnskab er – som det af og til er blevet formuleret i litteraturen – slutning til den bedste forklaring. Men denne sandhedssøgning sker ikke, som også Svend Andersen påpeger, forudsætningsløst.

Mennesket er et historisk væsen og begynder altid fra et bestemt udgangspunkt med at anskue, indsamle og forklare data. Denne tanke er blevet formuleret i debatten om videnskab ved hjælp af begreber som paradigmer og forskningsprogrammer. Enhver forsker lever med en bestemt tilgang til verden.

DET BEHØVER DOG IKKE at medføre en ukritisk accept af egne forudsætninger og eget forskningsprogram, men for så vidt som forudsætningerne er formuleret, kan de diskuteres. Og en af styrkerne ved en formuleret videnskabeligt værdibaseret uddannelse, hvor forudsætninger er nedskrevet, er, at de mere tydeligt kan ses i øjnene og diskuteres kritisk.

Hvis vi forestiller os, at en teologisk uddannelse kan have folkekirkens bekendelsesgrundlag som udgangspunkt for arbejdet, så medfører det ikke, at dette udgangspunkt er hævet over kritik. Det kan i stedet ses som et forskningsprogram eller en tilgang til stoffet, som kan åbne op for vinkler, som ellers overses.

Folkekirkens bekendelsesgrundlag kan betragtes som en styrke i stedet for en hindring, uden at man derved mekanisk gengiver formuleringer derfra eller undgår kritiske tilgange til bibel og bekendelse.

Netop fordi videnskaben giver rum og stemme til mange forskellige argumenter og rationelle tilgange, er det også det, der kendetegner videnskabelig teologi. Det er ikke at arbejde videnskabeligt, hvis man kun vil bekræftes i, hvad man på forhånd mener.