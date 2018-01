Psykolog: Bryd med rutiner og gamle mønstre – og mærk friheden

Man behøver en relation for at kunne gennemføre den adskillelse, der er dannelsens forudsætning. Den lidenskab, der skal til for at bryde af, må og skal komme fra et menneske, man er knyttet følelsesmæssigt til, skriver psykolog i sine nytårsrefleksioner

HVOR OPLØFTENDE er ikke det nye? Hvor velsignet at mærke frihedens eventyrlige vingesus, når man bryder med udtjente rutiner og gamle mønstre. Det magiske ved årsskiftet, der får en til at sanse skellet mellem det gamle og nye, skaber fornyet opmærksomhed om pulstæller og kondisko, mens man lettet overlader fortiden til coachens skraldespand.