Udviklingsminister Rasmus Prehn: Vi nærmer os sidste udkald for Burkina Faso

Katastrofen lurer i Burkina Faso og Sahel-regionen. Millioner af mennesker sulter eller er på flugt. Danmark er klar med hjælp i nyt stort landeprogram og som initiativtager til en international donorkonference, skriver dagens kronikør

Med en kolossal passer, som mang en matematiklærer må misunde ham, tegner en lokal farmer en kæmpe halvmåne i den udtørrede, orangebrune jord foran os.

Jeg står sammen med World Food Programmes direktør, David Beasley, og er ved at få præsenteret et visionært landbrugsprojekt i Burkina Faso. Det regner næsten aldrig her. Og når det endelig gør, er det med sådan en styrke og intensitet, at det livsvigtige vand blot preller af på den stenhårde og tørre jord og løber væk – til ingen gavn for hverken jord, afgrøder eller farmere.

Men med hjælp fra World Food Programme, der netop har fået Nobels fredspris, og Danmark er der nu fundet nogle temmelig simple, men geniale svar på udfordringerne. Farmerne graver endeløse rækker af halvmåner i jorden, der så opsamler og opbevarer regnvandet som i små kar, så det ikke kan løbe væk. I halvmånerne har de plantet deres afgrøder, der nu har vand nok til at gro. Projektet er så stor en succes, at også nogle af landets mange internt fordrevne har fundet en levevej.

Den form for udviklingsbistand og klimatilpasning giver håb for fremtiden. Fordi det ikke bare mætter maver én gang, men giver fremtidsperspektiver for både de lokale og for de internt fordrevne, som der desværre er alt for mange af i Burkina Faso. Og håb, er der i den grad brug for, at vi får genskabt. Ellers går det rigtig galt for det ellers så dejlige land og dets befolkning. Vi risikerer meget alvorlig og tragisk krise på Europas dørtrin, hvis ikke snart det internationale samfund træder op og hjælper for alvor.

Danmark er allerede en af de største donorer og vigtigste allierede for Burkina Faso, men vi skal have flere lande med. Jeg besøgte Burkina Faso første gang i januar 2020. Allerede dengang var antallet af internt fordrevne mennesker stærkt bekymrende. Over en halv million interne flygtninge sendte et alarmerende opråb til verdenssamfundet. Udviklingen i resten af Sahel-regionen var mindst lige så ulykkelig. Jeg rejste derfor hjem fast besluttet på at samle verdenssamfundet i en international solidarisk indsats. En indsats, der skulle komme de stakkels mennesker i verdens hurtigst voksende, men måske også mest hemmelige humanitære katastrofe til undsætning.

Et af vores svar er at arrangere en international Sahel-konference. Et andet svar er det nye landeprogram, vi har på trapperne. Og et tredje svar har været de covid-19-hjælpepakker, vi ekstraordinært har sendt til Afrika – ikke mindst Sahel.

Desværre oplevede jeg på min netop overståede rejse til Burkina Faso, at landets udvikling kun er gået i bakgear siden sidste besøg. Rejsen var meget vigtig i forberedelsen til den nye landestrategi og Sahal-konference. Jeg talte med præsidenten, udenrigsministeren, sikkerhedsministeren og en række landes ambassadører. Og deres svar og analyser peger alle sammen den samme vej: Der er åbenlyst behov for international opmærksomhed og solidaritet. Og det skal gå stærkt.

Hvad der i januar var et alarmerende nødråb, er nu blevet til et desperat overlevelsesskrig. Flere end en million burkinere lever nu som internt fordrevne i Burkina Faso. Hele 3,3 millioner mennesker er i fødevarekrise. Og landet kan være i risiko for at ende med militærkup ligesom i nabolandet Mali.

Vi har knoklet på med Sahel-donorkonferencen siden rejsen i januar, og den 20. oktober vil jeg på Danmarks vegne være vært ved konferencen, hvor ledere fra Afrika og resten af verden samt FN-toppen deltager. Målet er få samlet flere penge til Sahel, men også at sikre et langt større internationalt politisk engagement og opmærksomhed på krisen og konflikterne i den hårdt plagede region. Det må ikke blive et nyt Syrien, fordi vi havde skyklapper på og handlede for lidt og for sent.

Det er en trist situationen for et land, der både rummer masser af menneskelig solidaritet og kulturel potentiale, men også historisk masser af konflikter. Jeg husker stadig fra mit besøg i januar enken på 67 år, der tog sig af seks fremmede forældreløse børn på hendes kun 10 kvadratmeter store værelse. Eller den chef de village fra byen Kaya, der åbnede hele sin landsby for internt fordrevne, skønt han i forvejen knap kunne sikre sit folk nok til dagen og vejen.

Men den mellemmenneskelige solidaritet til trods har landet også i store perioder igennem historien været præget af uro. Selvstændigheden kom først i 1960. På papiret kom demokratiet samtidig til landet, men historien bærer præg af stemmesvindel og militærkup.

I 1983 erobrede Thomas Sankara, der nærmest har fået ikonisk status som frihedshelt, magten. Han ændrede landets navn fra Øvre Volta til Burkina Faso – værdighedens land.

Det var en tid med store visioner og håb, men som endte ved at militærkup i 1987, hvor en af Sankaras underordnede Blaise Campaoré satte sig på magten – og blev dér i 27 år. I 2014 forsøgte han at ændre landets grundlov for at kunne blive siddende endnu længere som præsident. Det fik folket til at protestere – relativt fredeligt – indtil han valgte at trække sig.

Den 29. november 2015 blev der endelig holdt et demokratisk valg. Det blev vundet af Roch Marc Christian Kaboré, der stadig sidder som præsident. Han var den første præsident i 49 år, som ikke kom fra militæret. Forhåbentligt er det næste demokratiske valg lige på trapperne her til november. Præsidenten forsikrede os i hvert fald om, at det var hans fulde intention at få det gennemført til trods for alle problemerne.

Der er dog små lyspunkter. På seneste rejse besøgte vi for eksempel en ungdomsklinik, som Danmark har været med til at etablere sammen med FN’s befolkningsfond, UNFPA. Her rådgiver unge burkinere sammen med lægefagligt personale andre unge om seksualitet, prævention og graviditet. De unge kan også få udleveret kondomer, p-piller eller sat spiral op. Burkina Fasos regering har netop vedtaget, at prævention fremover skal være gratis. I Burkina Faso føder en kvinde i gennemsnit 5,2 børn – dette tal var 5,8 for ikke så længe siden. Det er vigtigt, at udviklingen bliver ved med at gå i lavere retning. For hele Afrika døjer med overbefolkning. Gør vi ikke noget, vil Afrikas befolkning være fordoblet allerede i 2050. Det siger sig selv, at det vil øge migrationspresset markant.

Vores nye landeprogram for Burkina Faso ligger ikke færdigt, men i de kommende uger taler jeg med de forskellige partiers udviklingsordførere. Det er min ambition, at Danmark skal være med til at gøre Burkina Faso fredeligere og mere stabilt med respekt for retsstatsprincipper, som vi kender dem. Jeg har også en ambition om at mindske fattigdommen og uligheden baseret på bæredygtig økonomisk vækst og på en måde, der gør landet mere modstandsdygtigt på længere sigt. Jeg vil altså gerne være med til at sætte demokratiet og den grønne dagsorden – ikke mindst vand – i centrum for udviklingen af Burkina Faso.

Udfordringerne og opgaverne er mange. Konflikterne og klimaproblemerne i Sahel er ved at føre til en katastrofe. Heldigvis er der mange gode kræfter og mange gode initiativer, der arbejder for en positiv udvikling. Men det er svært ikke at være tynget af fornemmelsen af, at vi nærmer os sidste udkald for Burkina Faso. Forhåbentlig bliver Sahel-konferencen en succes. Forhåbentlig får vi råbt det internationale samfund op. Forhåbentlig er det ikke for sent.