Danmark skal synge mere sammen – for fællessang skaber samhørighed

I dag hylder DR Højskolesangbogen med maratonfællessang i 12 timer. Og vi skal huske at synge sammen. For fællessangens fantasirige og poetiske univers skaber samhørighed mellem os, og den er modsvaret til en polariseret kultur, mener dagens kronikør

I DANMARK HAR VI en helt særlig tradition for fællessang. Selvom sang og musik præger alle kulturer verden over, er den danske form for folkelig musiktradition gennem fællessange helt unik og findes ikke på samme måde andre steder i verden – at man gennem den fælles stemme kan blive mindet om både kulturelle rødder og på samme tid reflektere over fremtiden i et poetisk lys.

Fællessangstraditionen i Danmark er ført an af Højskolesangbogen. Den første udgave udkom i 1894, og den nuværende udgave er den 18. i rækken – en bog, som er én af Danmarks mest solgte, og som i sin seneste version nærmer sig et salgstal på 400.000 eksemplarer.