Højskole-elever: Danmark, vi har aldrig set dig så selvisk og ensom før

På Jyderup Højskole deler vi vores ophold med flygtninge, og vi deler også gerne fremtid med dem. Vi føler os magtesløse. For det er vores venner, Dansk Folkeparti og regeringen taler om at sende hjem. Det skriver eleverne på Jyderup Højskole i en fælles kronik

DET ER FREDAG EFTERMIDDAG på Jyderup Højskole, og vi har fællestime. I denne uge er det vores forstander, som deler nyheder med os fra nær og fjern. Han fortæller om Dansk Folkepartis krav om flere udlændingestramninger, hvis DF skal stemme for regeringens finanslov. Vi slår vores blikke ned.

Nogen spørgsmål? Kommentarer? Der er stille, men det kan tydeligt mærkes på den trykkede stemning, at alle ligger inde med et helt råbekor af protester. Vi er en højskole, hvor 10 ud af 50 elever er flygtninge. De 10 flygtninge er her som del af deres integrationsforløb og har linjefaget dansk sprog og kultur.

Så det at sidde side om side med dem, som er blevet ens venner, og få at vide, at Danmark ikke har i sinde at byde dem velkommen i samfundet, gør, at vi skammer os. Det er ikke det Danmark, vi genkender. Endelig ryger en hånd i vejret: ”Jeg føler mig så magtesløs!”, bliver der sagt. Og hvordan kan man andet?

DET ER VORES VENNER, Dansk Folkeparti og regeringen taler om at sende hjem. Flygtningene. Vi lever under samme tag, vi spiser sammen, snakker sammen. Fester sammen. Vi er en del af hinandens højskolehverdag, som fungerer i fred og fordragelighed, hvor alle tager deres køkkentjanser og synger med fra Højskolesangbogen.

Det billede, der bliver tegnet af flygtningene som fremmede, kan vi ikke genkende. Det kunne jo tænkes, at Dansk Folkepartis frygt for flygtninge skyldes, at de overhovedet ikke kender dem. Det gør vi. Og derfor kan vi ikke vende det blinde øje til.

Ifølge Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, har regeringen erklæret sig enig med Dansk Folkeparti i, at flere flygtninge, der har midlertidig opholdstilladelse, skal sendes hjem. Han siger, at bolden nu ligger hos regeringen.

HER PÅ JYDERUP HØJSKOLE opfordrer vi til at spille bolden videre til Danmarks fremtid. Og med det menes der os unge, som hverken kan eller vil stå på mål for, at Danmark fører fremmedfjendsk politik. En politik, der for tredje år i træk vælger ikke at tage imod kvoteflygtninge, som er de særligt udsatte. En politik, der vil sende flygtninge tilbage til det, de flygtede fra.

Her er det især syrerne, der er tale om, hvor der angiveligt er udsigt til snarlig fred. De syriske flygtninge på vores højskole føler sig ikke trygge ved muligheden for at skulle vende tilbage til deres oprindelsesland.

Det gør de eritreiske, irakiske, afghanske og iranske elever heller ikke for den sags skyld. De værdsætter den tryghed, sikkerhed og personlige frihed i Danmark, som de ikke kan opnå i deres oprindelseslande.

Så når Inger Støjberg (V) sidder inde på sit ministerkontor med sin usmagelige lagkage i anledning af udlændingestramning nummer 50, sidder vi til morgensamling og får vores morgenkaffe galt i halsen, når Mahad holder oplæg om sin historie.

Med rystende stemme læser hun op på dansk for os om, hvordan hun indgik i et tvangsægteskab som 13-årig, fik barn nummer to som 17-årig og måtte forsørge sine børn med mad fra flygtningelejre, indtil hun kom til Danmark for tre år siden. Hun slutter af med at sige, at hun er glad for at være i Danmark. Og vi er glade for, at hun er her.

På trods af sin hårde fortid beriger hun vores højskole med sit gode humør og interesse for andre. Som afsluttende sang havde hun valgt, at vi skulle synge Højskolesangbogens nummer 381: Gnags’ ”Danmark”.

Skulle du have glemt det, går tredje vers således: ”Danmark, det banker på din dør/ har aldrig set dig så selvisk og ensom/ nogen sinde før.”

SANGEN ER SKREVET I 1986, men er desværre stadig slående aktuel her 32 år senere. For ensomhed må vel være en konsekvens af at lukke andre mennesker ude.

Eller lukke dem inde i lejre, i stil med Oksbøllejren for tyske krigsflygtninge under Anden Verdenskrig, som folketingspolitiker Marie Krarup fra Dansk Folkeparti sagde det i talkshowet ”Vi ses hos Clement”.

Og så kan man ikke betænke flygtninge i at blive forvirrede, når de på den ene side bliver opfordret til at ”smide tørklædet og melde sig ind i Danmark”, og på den anden side skal isoleres i lejre og hverken integreres eller lære dansk. Idéen om at bure flygtninge inde i lejre burer i stedet Danmark ude. Vi bliver selviske og ensomme.

Marie Krarup siger, at vi skal ”redde Danmark”, men det truer ikke vores danskhed, at der bliver røget vandpibe ude i højskolens skur i frokostpausen. Det gør ikke Danmark mindre dansk, at Biniam spiller på sit eritreiske krar-instrument på vores open mic -aftener. Vi føler os ikke mindre danske til festerne, når vi arm i arm danser kurdisk kædedans. Der er ikke noget Danmark, vi skal værne om, hvis ikke vi kan værne om vores solidaritet og medmenneskelighed.

HER PÅ HØJSKOLEN OPLEVER VI omsorgsfulde og nysgerrige medmennesker. Når vi er på overnatningstur med friluftsholdet, er det Naser og Salam, der sørger for at fylde deres rygsække op med grillkylling og øl til alle.

Da vi er på studietur i Sønderjylland og sidder ved et bål om aftenen, begynder det pludselig at regne.

Her er det så, at en af flygtningeeleverne glædeligt udbryder: ”Jeg elsker Danmark!”. Noget, en dansker ellers godt kunne gå hen og glemme på en grå regnvejrsdag.

Olivia og Christine beslutter sig en aften for at sove ude i shelteret. Naser hører om det, kommer dem i forkøbet og får tændt stearinlys og bragt øl derud til dem. Vi tør vædde med, at han kender mere til begrebet hygge end Inger Støjberg gør. I virkeligheden ærgrer det os, at vi føler os nødsaget til at diske op med samtlige eksempler, der legitimerer flygtningenes anstændighed. Det burde jo sige sig selv.

Selvfølgelig er der forskelle mellem os. Det kan for eksempel være svært at være nærværende i ”højskoleboblen”, når éns familie ikke lige bor i weekendafstand fra højskolen, men flere tusinder af kilometer væk, i områder hærget af krig og kaos. Så man forstår godt, at der kan være behov for at trække sig tilbage og have telefontid.

Eller da vi var på tur til Rømø og overværede militærets jægerfly lave testskydninger fra luften. De etnisk danske elever blev ellevilde for så derefter at opdage, at flere af skolens flygtninge fik enormt ubehagelige associationer og måtte trække sig tilbage til bussen. Med andre ord bliver vi på højskolen nødt til at rumme forskelle.

Men det er ikke nødvendigvis en dårlig udfordring.

Vi føler, at vi bliver klogere på og mere bevidste om Danmark i mødet med andre kulturer. Vi udveksler kultur og oplever at udvide hinandens horisonter frem for at udvande dem.

I stedet for tanken om, at flygtningeeleverne ”tager noget fra os” på højskolen, oplever vi tværtimod en glæde og stolthed over, at højskolen – og Danmark i det hele taget – har så meget at tilbyde dem.

DET ER EN GAVE AT VÆRE på en højskole, hvor man som ung og privilegeret dansker får muligheden for at sætte sit liv i perspektiv.

Så hvis man mener, at vores danskhed er truet af, at vi tager imod folk fra andre kulturer, kunne man jo spørge sig selv, om det ikke siger mere om den måde, vi definerer danskhed på. Vi vil ikke finde os i, at Danmark bliver et fællesskab, der har berøringsangst over for andre kulturer.

Vi tror nemlig på, at et Danmark, der favner mangfoldighed og ønsker at hjælpe sine medmennesker på tværs af kulturer, giver os et stærkere fællesskab – det er højskolen som minisamfund et levende bevis på.