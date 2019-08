Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Anders Klostergaard Petersen, professor mso, afdeling for Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

I efteråret sidste år var evolutionsteorien til debat, men debatten kom til at handle om biskoppelig tilsynsmyndighed, mens sagens kerne henstod i uvished. Det er ærgerligt, for der er rigeligt at drøfte, skriver Anders Klostergaard Petersen