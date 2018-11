De døde lever videre – men ikke ret meget i kirken

Sorg handler ikke længere om at frigøre sig fra de døde, men at omforme båndene til dem. Det har sorgforskningen omsider forstået. Nu mangler vi bare, at kirken for alvor kommer med, skriver journalist Esben Kjær, som selv har mistet sin syvårige søn

Nogle måneder efter, at min syvårige søn Sebastian døde af kræft, spurgte jeg en præst, hvor Sebastian var nu. Han svarede noget i denne retning: ”De døde er hos Gud. Og det, vi ikke ved noget om, må vi overlade til Ham.”

Nej, vi må ej. Dét svar bærer og støtter ikke efterladte. Og jeg tror godt, at præster kunne sige meget mere om spørgsmålet, hvis de turde. Men præster har en sjov tendens til at aflive de døde med ligegyldige platituder som ”De er i Guds hånd”. Nu er det så allehelgensdag – den ene dag om året, hvor de døde får lov at komme ind i nogle kirker. Ellers kommer de der som bekendt kun, når de skal begraves.

Denne uvenlige indstilling over for de døde er ret unik i forhold til andre religioner, som aktivt understøtter, at de døde lever videre – i vores hjerter og tusind andre steder – ved at indrette ritualerne, liturgien og alt det andet herpå. Til gengæld afspejler den danske folkekirkes manglende plads til de døde fint resten af vort samfunds manglende sorgkultur. Men ligesom samfundets sorgkultur er under hastig forandring disse år, burde kirken i højere grad følge med her.

I årtier har samfundet gjort sit bedste for at feje de døde ind under gulvtæppet. Det kan vi i høj grad takke psykologiens fader Sigmund Freud for. Han så døden som et frigørelsesprojekt, hvor vi sagde farvel til den døde og kom videre. Freud så kærligheden som en begrænset ressource, som det var spild at bruge på de døde.

Siden da har psykologien reproduceret hans ævl. Når vi siger ”nu må du se at komme videre”, går der en lige linje til Freud. For samfundet købte den, så både de døde og de efterladtes sorg kunne gå væk hurtigt. Og kirken har understøttet samfundets stærkt overkommelige sorgkultur med et lynhurtigt begravelsesritual med få muligheder for de efterladte til at præge det.

For cirka 20 år siden svingede sorgforskningen imidlertid helt rundt. Ud røg Freud og konsorter. Pludselig var opgaven for den efterladte ikke længere at sige farvel til de døde, men at omforme båndene til dem. Det gælder ikke længere om at komme af med sin sorg – sorgen er livslang. Og det samme er forholdet til de døde. Sorgforskere taler nu om de dødes nærvær – og er kommet tilbage til det sted, hvor resten af verden minus den vestlige sådan set hele tiden har befundet sig. Men herhjemme har efterladte følt sig forkerte, fordi samfundet insisterede på et farvel.

Første gang, jeg indså, at min døde søn ikke havde tænkt sig at gå væk, var, da hans storebror på dengang 10 år tegnede sin lille bog ”Hvordan man har en usynlig bror”. I bogen er Sebastian blevet til en engel, der ikke er her – men som alligevel er her og kommunikerer med os på subtile måder. Han havde straks fattet, at de døde ikke går væk, men at vores forhold til dem fortsætter.

Hans lille bog blev en slags brugsanvisning på mit fortsatte samvær med Sebastian. Den blev udgivet og hjælper nu andre. Som titelsammenfaldet antyder, formede min søns indsigter også min egen bog ”Min usynlige søn – kunsten at leve med sine døde resten af livet”.

For det gør de døde – lever videre. Det er en erfaringsbåren realitet, uanset hvad man tror eller ikke tror på. Derfor siger selv sekulære psykologer nu, at vi skal bære de døde videre med os. Og erkendelsen breder sig langsomt i resten af samfundet. Inspireret af mine tanker kører min arbejdsplads DR i denne allehelgenstid et sorgtema om netop dette.