Maja Plum, ph.d. i pædagogik og mor til to

Min datter går i 3. klasse og har været udsat for en test i matematik. Ikke nok med at hun fik søvnbesvær, hun græd op til og bagefter og fik mavesmerter. Efter testen bekendtgjorde hun, at matematik ikke længere var hendes yndlingsfag, skriver Maja Plum