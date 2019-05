Deltag i Kristeligt Dagblads kronikkonkurrence og vind 10.000 kroner

Har du oplevet et afgørende vendepunkt i dit liv? Så skriv om din oplevelse og deltag i konkurrencen om et gavekort til Dansk Supermarked på 10.000 kroner

Nogle gange tager livet en uventet drejning. Når vi flytter hjemmefra, flytter fra hinanden eller flytter på plejehjem. Når miraklet sker, og der bliver et menneske mere på jorden – eller når der bliver et mindre. Når livet ikke blev helt, som vi troede, det skulle være. På godt. Eller på ondt.

Vi kalder det vendepunkter. I dette års kronikkonkurrence vil vi gerne høre om jeres overraskende, overrumplende, opbyggelige, triste eller tragiske historier fra de øjeblikke i livet, hvor det hele vender.

Opgaven kan gribes an på mange måder. Kristeligt Dagblad stiller som de eneste krav, at kronikken fortæller en klar historie, og at den er skrevet i et forståeligt sprog – og meget gerne med et personligt præg.

Vinderkronikken vil blive belønnet med et gavekort til Dansk Supermarked på 10.000 kroner.

Kronikforslag må fylde maksimalt 7000 anslag inklusive mellemrum og skal være os i hænde, vedlagt et foto af forfatteren, senest mandag den 17. juni.

Kronikken kan sendes på mailadressen kk@k.dk eller i brevmærket ”Kronikkonkurrence” på adressen: Kristeligt Dagblad Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Med venlig hilsen

Johannes Henriksen, debat- og kronikredaktør