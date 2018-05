Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

Der ligger en dyb sandhed i, at vores civilisation kaldes den judæo-kristne civilisation, men det kan man naturligvis ikke længere kalde den, hvis vi kalder omskæring af drengebørn på ottendedagen for et overgreb og forbyder omskæring, skriver sognepræst