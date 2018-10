Lars Muhl: Hvad blev der af mystikerne og healerne i folkekirken?

Det ensidige fokus på teknologisk udvikling har efterladt mennesket i en tilstand af adskilthed fra dets åndelige overbygning. Hvad blev der af mystikerne, healerne, vejlederne, historiefortællerne, samfundskritikerne og profeterne? spørger Lars Muhl

SIDEN MIN TIDLIGSTE BARNDOM har jeg været klar over, at der eksisterer en anden virkelighed bag den fysiske. Fra mit 15. år begyndte jeg en bevidst rejse ind i denne anden virkelighed. Et livslangt studie i kristen mystik resulterede i 1988 i et møde med det aramæiske sprog – det sprog, Jesus og hans samtid talte, og som lige siden har været omdrejningspunktet for min søgen.

I 1998 mødte jeg seeren og healeren Calle de Montségur. Til min store forbavselse stod det meget hurtigt klart, hvor mange ligheder, der var mellem Calles healingsarbejde og det, Jesus udførte, sådan som det er beskrevet i Det Nye Testamente og de apokryfe skrifter. Og det på trods af, at Calle ikke kendte særlig meget til Jesus eller kristendommen. Jeg husker, at jeg dengang spekulerede over, om der simpelthen var tale om universelle principper, som ikke er afhængig af nogen former for religion eller tradition. Principper, som er tilgængelige på de æteriske og astrale planer for enhver, hvis blot man ved, hvordan man skal forbinde sig med dem.

Noget af det, der har undret mig mest ved at være vokset op som kulturkristen og medlem af den protestantiske folkekirke, er, hvor problematisk det er som borger i vores del af verden overhovedet at tale om kristendom, tro og religion. Hvorfor kalder vi os kristne, og hvorfor er vi medlem af en kirke, når troen og religionen tilsyneladende kun har overfladisk betydning?

Efter mange års studier i netop kristendom, kristen mystik, det aramæiske sprog og så videre er jeg kommet frem til, at årsagen skal findes i den generelle uvidenhed om, hvad der gemmer sig bag Jesu budskab i Det Nye Testamente og de apokryfe skrifter.

Folkekirken er indhyllet i Martin Luthers ånd, og det er i sig selv problematisk. I 1517 fik Luther med sine 95 teser ryddet så godt op i den romersk-katolske praksis, at han så at sige smed Jesusbarnet og den dertil hørende mystik ud med badevandet. Og det er denne mystik, der er vigtig at holde sig for øje, fordi den er nøglen til alt det, som Luther måske i virkeligheden ønskede, men ikke forstod kun lod sig manifestere gennem mystikken.

I DEN VESTLIGE VERDEN er vi så vant til at skulle forstå alting med intellektet, at vi helt har glemt den mystiske og åndsvidenskabelige dimension. Det, der ikke er logisk i forhold til vores naturvidenskabelige opfattelse af verden, har vi meget svært ved at kapere. Problemet er bare, at når man ønsker at betræde de åndsvidenskabelige stier, må man have modet til at forlade det vante og komfortable. Man indser gennem praksis og erfaring, at der findes et højere plan end det rent teoretiske og intellektuelle, et spirituelt plan, hvor der hersker andre love end de almindeligt anerkendte.