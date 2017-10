Klima-alarmismen er blevet en ny verdensreligion

De seneste orkaner i Caribien bidrager til den udbredte opfattelse, at klimaet er gået amok. Det passer bare ikke. På globalt plan er temperaturen ikke steget, men har holdt en såkaldt klimapause de seneste to årtier, skriver tidligere statsgeolog

DET KAN NÆPPE have undgået tv-seernes opmærksomhed, at vi får stadig længere og stadig hyppigere vejrudsendelser. Der er næppe den storm, den skypumpe, det haglvejr, det skybrud, den snestorm, den oversvømmelse, det jordskred, den lavine eller den skovbrand, som alverdens vejrværter ikke river tv-seerne i næsen. Og når DR’s såkaldte klimaekspert Jesper Theilgaard er aftenens vejrvært, sker det ofte med en bemærkning om, at det skyldes ”klimaforandringerne” og ”den globale opvarmning”.

Sagen er bare, at det ikke passer. På globalt plan er temperaturen ikke steget, men har holdt en såkaldt ”klimapause” de seneste to årtier. Der er heller ikke mere ekstremvejr end før. Faktisk er verdens antal af orkaner faldet gennem de seneste 100 år, og forsikringsudgifterne efter ekstremvejr er ifølge FN’s statistik faldet gennem de seneste mange årtier. Men de seneste orkaner i Caribien har fået enorm opmærksomhed i medierne og bidrager derfor til den udbredte opfattelse, at ”klimaet er gået amok”.

Derfor er det svært at få bugt med den udbredte usandhed, at 97 procent af verdens klimaforskere er enige med det politiske, internationale klimapanel, IPCC: Nutidens klimaforandringer er tiltagende og menneskeskabte! Men det er vist igen og igen, at antallet af ”rettroende” forskere er langt lavere, når man nøjes med at spørge de forskere, der er specialister i årsager til klimaforandringer. Højere tal end 50 procent får man kun, hvis man spørger de forskere, som ikke selv har forsket i klimaforandringers mulige årsager, men som lever af at forske i de af IPCC forventede virkninger af de påståede menneskeskabte klimaforandringer.