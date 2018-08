Den sociale kontrakt er under pres

Den danske middelklasse og lønmodtagerne har de seneste 10 år holdt hånden under Danmark, mens landet har gennemlevet flere historiske kriser. Men stagnerende velfærdsniveau og fortsat effektivitetspres udfordrer den sociale kontrakt

I disse sommermåneder kan krisen virke som et fjernt minde. Det økonomiske opsving har ramt Danmark med rekordbeskæftigelse, og Finansministeriets pengetællere opjusterer løbende statsbudgettet.

Men det er netop 10 år siden, at korthuset faldt sammen, og den største krise i nyere tid indfandt sig i de danske hjem. I midten af juli 2008 startede det, der skulle blive syv magre år i Danmark. I USA gik Lehman Brothers konkurs, og det globale system nærmede sig hastigt et totalt kollaps på grund af sin utæmmede grådighed. Det smittede af på os alle.

Under vores egne himmelstrøg startede rystelserne hos Roskilde Bank. Og i de kommende år skulle danskerne opleve at skulle holde hånden under bankerne og det finansielle system hele fem gange.

Finanskrisen viste sig kun at være starten for danskerne. Finanskrisen i kombination med en gældskrise sendte langt over 100.000 danskere ud i langvarig arbejdsløshed. Men uanset hvad der har rystet os: De seneste 10 år har danske lønmodtagere været garanten for landets økonomiske holdbarhed, og at sammenhængskraften har holdt under kriserne.

Vi betalte regningen for bankernes skødesløshed, og i den efterfølgende krise skulle lønmodtagerne acceptere nødvendighedens politik. Vi skulle arbejde længere, efterlønnen skulle afvikles, og nedskæringer på vores sociale ydelser til mennesker på kanten faldt og faldt. Sikkerheden i den højtbesungne danske flexcurity -model blev drastisk beskåret – dagpengeperioden halveret, kompensationen faldt, og genoptjeningsperioden blev fordoblet. Mantraet var, at den offentlige sektor skulle effektiviseres, de ansatte producere mere for færre penge, og det skulle kunne betale sig at arbejde. Endelig viste vi også løntilbageholdenhed, så virksomhederne kunne blive konkurrencedygtige og skabe flere jobs.

Men imens lønmodtagerne spændte livremmen ind, kunne vi se på, at top- og selskabsskatterne blev sænket, virksomhedsafgifter fjernet, Skat drænet for medarbejdere, og staten snydt for 23 milliarder af vores hårdt optjente skattekroner. Alt imens udenlandske virksomheder med politikernes velsignelse slap for at betale skat af indtægter i Danmark, og virksomhedernes gæld til staten i øvrigt steg og steg.

Vi løfter gerne og har altid gjort det, når det er nødvendigt. Det er det, et samfund går ud på. Og vi ved, hvor vigtigt det er at skabe ordentlige rammevilkår for virksomhederne, så de kan konkurrere og skabe jobs.

Men vi er bekymrede, når balancen tipper. Når vi føler, at vi skal holde for, når det er svært, men ikke får del i gevinsterne, når det går godt. For mens lønudviklingen mere eller mindre er stagneret, og dagpengene beskåret, koncentreres flere og flere værdier hos en mindre del af befolkningen. Bonusser, aktiegevinster og lavere skat. Men de kommer ikke nødvendigvis flere til gode, som de ellers ville, hvis de skabte arbejdspladser og dermed skatteindtægter. Og det kan ikke mærkes på et øget velfærdsniveau.

Overskrifter som ”De rige bliver rigere” er ikke længere unormal læsning. Og mens vi i middelklassen læser om det i aviserne, kan vi konstatere, at vi ikke selv har samme oplevelse af adgang til samfundets velstandsstigning over det seneste årti. Nogle har det rigtig godt, ja – men det er der andre, der betaler for. Nemlig det fællesskab, der skal sørge for, at vores børn får en ordentlig skolegang, at de ældre får en værdig pleje, og at de psykisk og fysisk svage bliver passet ordentlig på.

Alligevel forventes det stadig, at det er os, der skal løse de store samfundsproblemer. Uanset om det handler om at lægge ryg til redning af private virksomheder, arbejde hårdere og længere af hensyn til offentlige budgetter eller løse opgaven med at integrere flygtninge på arbejdspladserne i Danmark. Og mens lønmodtagerne ufortrødent klør på og løser Danmarks nationale kriser og opgaver, fylder topskattelettelser, lavere beløbsgrænse for importerede eksperter, lavere aktiebeskatning, fjernelse af arveafgiften og billigere luksusbiler på dagsordenen mange steder.

Værdien af arbejde skal kunne mærkes i reel velfærd, tryghed og en følelse af velstandsfremgang. Det er bare ikke længere tilfældet for mange af lønmodtagerne.

Vi har set, hvad konsekvenserne blev ved det seneste valg i USA. Det er efterhånden en bredt accepteret erkendelse, at blandt andet kløften mellem middelklassens og elitens velstandsstigninger har hjulpet Trump, populismen og det yderste højre til magten.

I Danmark har det heldigvis ikke været tilfældet. Her har fagbevægelsens styrke været et bolværk mod opløsningstendenser af den sociale kontrakt. Men vi kan ikke fortsætte ad den vej, vi har kørt de seneste 10 år.

Vi har brug for et fundamentalt skifte på Christiansborg og i hele embedsværket.

Det er nemlig afgørende, at politikerne prioriterer lønmodtagerne. Det kræver en ny politisk linje fra alle partier – en linje, der reelt styrker middelklassens og lønmodtagernes tillid til det politiske Danmark. De skal kunne se, at politikerne er opgaven moden. At de kan løse deres problemer, skabe tillid og tryghed, indfri deres håb for fremtiden. Det betyder, at politikerne skal tage udgangspunkt i lønmodtagernes behov – og lægge prioriteringen af de privilegerede få til side. Jeg mener, at det politiske Danmark kan starte med følgende:

Et opgør med formuer i skattely. Det er en torn i øjet og undergravende for tilliden, når enkelte undslår sig at betale deres del til fællesskabet.

Reel genoprettelse af det danske skattevæsen, så vi kan få gjort op den massive skatteunddragelse. Den skaber mistillid til staten.

Større sikkerhed for danske lønmodtagere. Tryghed i livet kommer af muligheden for at kunne forsørge sig selv. Det kræver et fuldt stop for flere beskæringer af sikkerheden i vores flexcurity -model og øget beskyttelse mod løndumping fra tredjelande.

Massive investeringer i uddannelse. Fremtiden bliver kun mere kompleks på arbejdsmarkedet, for vi står og stirrer lige ind i den fjerde industrielle revolution – en teknologisk revolution, der kan ændre fundamentalt på vores samfund.

Vi behøver kompetencerne for at kunne arbejde hele livet og sikre trygheden gennem hele tilværelsen.

Det er vigtigt, at opgangstider bliver brugt til at investere i vores generelle velfærdsniveau. Ikke kun, fordi investeringen giver afkast på sigt, men også, fordi det er med til at skabe tillid til, at samfundet er retfærdigt.

Med mindre Christiansborg ændrer kursen, risikerer politikerne at underminere den glimrende sociale kontrakt, hvor lønmodtagere og virksomheder løfter, når der er behov, og begge kan nyde godt af stigende velstand og velfærd, når det går godt.

Det er politikerne selv, der risikerer at fremme den globale tendens, hvor politisk mistro og yderligheder vinder indpas og slår permanente rødder – også i den danske muld.

Vi kan stadig nå at ændre kursen for Danmark. Men det kræver handling og ansvarlighed.