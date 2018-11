Undervisningsminister: Der er brug for en justering af folkeskolen, så den bliver fri

Jeg kæmper imod, at skolen bliver et konkurrencestatsmedie, hvor eleverne bare skal rette ind og udklækkes som små velfærdssoldater, der er parate til arbejdsmarkedet. Vores børn skal være frie og dannede medborgere, skriver Merete Riisager (LA)

I DE SENESTE MANGE UGER har regeringen forhandlet med de politiske partier om at justere på folkeskolereformen. Uden at gå i detaljer med indholdet i forhandlingerne, så er det tydeligt, at ikke alle partier indser, hvor stort et behov der er for, at vi politikere når til enighed. For folkeskolen har brug for en aftale nu. Og vi må alle strække os for at finde en løsning.

Hvad er det så egentlig, regeringen vil med folkeskolen? Hvor er det, at folkeskolen trænger til justeringer? For nylig besøgte jeg et radioprogram for netop at debattere de spørgsmål og regeringens udspil på folkeskoleområdet. Her blev jeg spurgt, hvad jeg kæmper for og imod som undervisningsminister.

Mit svar var: Jeg kæmper for frihed. Og jeg kæmper imod overstyring. Jeg kæmper imod, at skolen bliver et konkurrencestatsmedie, hvor eleverne bare skal rette ind og udklækkes som små velfærdssoldater, der er parate til arbejdsmarkedet. I sådan en skole taber vi både kundskaberne, dybden og dannelsen af syne. Jeg arbejder for, at vores børn skal være frie og dannede medborgere, som skal lære at begå sig i samfundet og demokratiet, med alt, hvad det indebærer af frihed og ansvar. Det er i det lys, man skal se regeringens nye folkeskoleudspil. Der er brug for justeringer, før vi kan sige, at friheden gennemsyrer folkeskolen.

Jeg mener, at folkeskolen har brug for mindre styring fra Christiansborg. Det er ikke politikerne, der kan skabe de bedste løsninger for de enkelte skoler. Vi skal give skolerne frihed til at planlægge den undervisning, de mener fungerer bedst for dem. Et eksempel: Vi kan se, at skolerne selv ønsker kortere skoledage. 82 procent af landets kommuner har mindst én skole, der bruger folkeskolelovens paragraf 16 b til at gøre elevernes skoledag kortere ved at erstatte den understøttende undervisning med flere lærertimer. Samtidig mente 80,3 procent af skolens elever i 2017, at skoledagen var for lang. Det er vigtigt for mig, at vi lytter til den slags signaler.

Folkeskolen er til for borgerne, ikke omvendt. Det betyder, at skolen skal forankres lokalt. Hvis vi griber for meget ind i familierne og styrer folkeskolen så centralt, at borgerne ikke oplever, at de kan påvirke deres egen skole, dykker deres lyst til at involvere sig i skolen. Vi har ikke brug for en overflod af centralt opstillede mål og regeringsprogrammer, så vi kan forme skolen, præcis som vi ønsker. Danmark har et stærkt civilsamfund og solide lokalmiljøer, der er medvirkende årsag til, at vi klarer os godt som land. Det skal vi bevare, for der er mange ting, der ikke skal dikteres minutiøst af staten.

Forældrene skal således også have videre rammer til at præge folkeskolen. Som samfundsinstitution er folkeskolen med til at træne den demokratiske muskel hos alle, der indgår i den, og den slags sker bedst, når den varetages af borgerne i lokalmiljøet, forældrene og andre, der har en aktie i den. Derfor lægger vi i vores udspil op til, at man styrker skolebestyrelserne. Det giver forældrene en stærkere stemme, og det rykker beslutningskraften et nøk væk fra Christiansborg og over mod borgerne.

Regeringen lancerede med folkeskoleudspillet syv initiativer, der skal hæve fagligheden og åbne skolen mere op og inddrage borgerne. Det er ikke tiltag, der grundlæggende ændrer den måde, vi driver skole på i Danmark. Vi slår ikke over i en ny kurs – men vi stiller lidt på kompasset, så skolerne får mere frihed, styrket faglighed og fokus på det gode børneliv. Det er tiltag, som giver lidt mere frihed til alle dem, der har en andel i folkeskolen. Frihed til at tilrettelægge undervisning, frihed til at råde over en større del af sine børns fritid.