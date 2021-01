I folkekirken forkynder vi, at alle bliver frelst. Men det strider imod teorien og teologien

Dette er en kronik. Kronikken er udtryk for skribentens egen holdning.

I folkekirken er alle inviteret, alle bliver taget imod, alle bliver frelst. Det strider imod folkekirkens egne bekendelsesskrifter. Måske er tiden moden til, at vi får gendannet teologien. Så slipper vi for at lade, som om alle til sidst bliver frelst, skriver Lars Sandbeck